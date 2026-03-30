हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! CM मान और केजरीवाल ने राज्य को समर्पित किए 109 नए 'आम आदमी क्लीनिक'

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! CM मान और केजरीवाल ने राज्य को समर्पित किए 109 नए 'आम आदमी क्लीनिक'

Punjab News: पंजाब में आप सरकार ने 990 क्लीनिक और मुफ्त योजनाओं से जनता की भलाई सुनिश्चित की. साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और सरकारी नौकरियों से विकास बढ़ाया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब में अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार ने आज 109 नए आम आदमी पार्टी को समर्पित कर दिया. इस राज्य में ऐसे सितारों की कुल संख्या चार पूर्वी देशों के भीतर 990 हो गई है और आने वाले दिनों में 400 और अन्य सितारे शामिल होंगे.

सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार स्तर के रूप में पेश करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय समीक्षक अरविन्द ने कहा कि ये बेस्ट 107 डायग्नोस्टिक और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क पर अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. पूर्वजों की जा चुकी हैं.

65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी

'आप' सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिसमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन गए हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है. उन्होंने अपने खिलाफ आरोप और कानूनी कारवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी पार्टी की "काम की राजनीति" के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को खतरनाक मामलों में जेल भेजा गया था.

उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी "कट्टर विश्वसनीयता" को बरकरार रखा. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार है तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जनआस्था को वापस ले लेंगे.

रिवायतगढ़ साहिब में विशाल वैश्यों को श्रद्धांजलि देते हुए 'आप' के राष्ट्रीय कमिश्नर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों का इलाज और मुफ्त गरीब वेश्याओं का स्वागत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले चार स्टार्स में 881 आम आदमी पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस लिस्ट में 109 और स्टार्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन स्टार्स की कुल संख्या 990 हो गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी के काम शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी के काम हो जाएंगे.

उन्होंने कहा, "पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर इलाके में आपको एक आम आदमी सबसे अच्छा लगता है. अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, परीक्षण और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं. पिछले 75 दोस्तों में बाकी सारि दशों ने पंजाब पर राज किया - कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया - लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी अवशेष नहीं पाया जहां लोगों को ऐसी पसंद और पूर्ण चिकित्सा मिल सके."

मुफ़्त इलाज से प्रबल भरोसेमंद, रेस्टॉरेंट में रकबा- रकबा 

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में चार संतों ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है. अब तक 5 करोड़ समुद्री डाकूओं के अभिलेख गायब हो चुके हैं. पंजाब की जनसंख्या 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन्होनें घरों में इलाज करवाते हैं. उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड के मरीज़ हैं, जो हर महीने इन बच्चों से दवा लेते हैं और ऐसे भी कई हैं जो यहां एक बार, दो बार या तीन बार जा चुके हैं, क्योंकि ये बच्चों में मुफ़्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं.

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटे से छोटा मुश्किल दिखाई दे तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दें. उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और ग्रामीण बन जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं. लेकिन आम आदमी ऐसे नहीं हैं. हरेक के मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति से करीबी पर्यवेक्षक की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है.

इन 5 करोड़ समुद्री जीवों से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज किया है और अपने-अपने नीचे दिए गए हैं. पिछले चार पूर्वजों में हमने आपका आशीर्वाद कमाया है, न कि पैसा. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी कमाया नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है. 'आप' प्रमुखों ने कहा, 'आप' के खिलाफ कई लोगों ने किया विरोध, मनीष सिद्दीकी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाए आरोप.

उन्होंने कहा कि स्ट्राइकर ने 100 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये ‍किए हैं. उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया. मुझे छह महीने की जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को छह साल की जेल में रखा गया. ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं. लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि आश्चर्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है.

उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि स्ट्राइकर ईमानदार हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जबकि बीजेपी नेता झूठे बोल रहे हैं. लोगों ने पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ. मैंने कहा कि मुझ पर विश्वास करना कठिन है. लेकिन एक सर्वोच्च शक्ति है जो सच्चाई और ईमानदार लोगों के साथ कायम रहती है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में गरीबों का मुफ्त इलाज, अस्पताल और सुपरमार्केट की स्थापना की गई. हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और छोटे बच्चों के लिए स्कूल की दुकान खोली. गरीबों का आशीर्वाद और अरदास हमारा साथ है, भगवान हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं. और जब तक भगवान हमारे साथ हैं, कोई भी प्रयास हमारा नुकसान नहीं कर सकता.

स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को राहत

स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की है. हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी बनाए गए हैं. रब ना करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलना है तो वह क्या करे? सरकारी विशेषज्ञ में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हम सबसे अच्छे निजी अस्पताल जहां भगवान सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे कि मौलाना का फोर्टिस अस्पताल - अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए गए हैं. पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रथ चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक व्यक्ति में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और घटिया का इलाज होता है.

उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीबों का इलाज अच्छे व्यक्ति में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ़्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए. जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीब का भी इलाज करेंगे. जब डेमोक्रेसी ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया. यहाँ लोग खुद ही ऐसे दोस्त को भाग देते हैं.

बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा, "पंजाब और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मुफ्त बिजली मिलती है. अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने कहा कि छह महीने के भीतर मुफ्त बिजली बंद हो सकती है. पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है. अगर आप भी उन लोगों को वोट देते हैं तो सोचो पंजाब में क्या होगा."

उन्होंने कहा, "दिल्ली में हमारी सरकार के बाद वे सभी पिज्जा और टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, जो दिए गए हैं और अब मुफ्त बिजली खत्म करने की योजना बनाई जा रही है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस टिकटें भी बंद कर दी गई हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है. भूलकर भी अन्य कंपनियों को वोट न दें."

किसानों को बिजली, पानी और भुगतान में बड़ी राहत

अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे तक लगातार बिजली मिलती है, यहां पर 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है. अब रात में जगने की जरूरत नहीं है. नहरी पानी अब हर खेत तक पहुँच रहा है. पहले केवल 22 प्रतिशत किसानों को सीना का पानी मिल रहा था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है. पहले मंडियों में फ़सल की समस्या के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने का इंतज़ार करना पड़ता था. अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं तब तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया जाता है. भुगतान अब उसी दिन कर दिया जाता है.”

जन कल्याण एसोसिएटेड गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, "ये सारी नौकरियां आम आदमी पार्टी सरकार की छूटें हैं. जल्द ही सबसे बड़ी छुट्टी हो जाएगी, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपये प्रति माह जमा हो जाएंगे. जाति की महिलाओं को 1500 रुपये की छूट दी जाएगी. 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत लाभ कर सकती है. इसके साथ ही अपनी सारी गारंटियां पूरी तरह से जारी कर सकती हैं." कर ली हैं.”

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री वन्त सिंह मान ने कहा, ''इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेती बाडी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे बाबाओं के स्टेज पर केवल सत्य हथियाने के दावे किए जा रहे हैं. और यह बिल्कुल भी शामिल नहीं है.''

पिछली बार की खोज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को मजबूत कर देंगे. अकाली पार्टी को कभी-कभार पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल ने बच्चों को नशों की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए मेरे अनुयायियों को चकमा दे दिया. उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि समिति और गुरुद्वारे के गोलक के पैसे का मिलान किया."

आम आदमी की पसंद पर केंद्र सरकार- सीएम

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसे जज सिर्फ वे लोग ले सकते हैं, जो जमीन के सिद्धांतों से लेकर वफ़ाक़ी होते हैं, पहाड़ों के कॉन्वेंट संस्कारों में पढ़े-लिखे नहीं ले सकते. पारंपरिक लोगों ने हमेशा पंजाब और उसके लोगों के साथ धोखा किया है. वे चाहते हैं क्योंकि हमारे सिद्धांत आम आदमी के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जबकि वे सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटते हैं."

फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "यह सपना खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा दिया. सत्य के बाद हमने कई जन-हितैषी पहले शुरू कीं, जिसके कारण हमें लोकप्रियता मिल रही है. इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना झुकाव पूरा करना चाहते हैं. दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत कंपनियों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 65,000 से अधिक कंपनियों ने कंपनियों को बेच दिया है, कंपनियों में सुधार नहीं हुआ है." टोल प्लाज़ा बंद हो गए हैं जिससे रोज़ाना 70 लाख रुपये की बचत हो रही है और सुपरमार्केट ढांचा मजबूत हो रहा है.”

जन-हितैषी अनुदान का समर्थन करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैंने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 और जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे. टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे अपने ग्राहकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह पैसा विकास, उद्योग, उद्योग और समाज के माध्यम से उनके पास आ रहा है. हमने साड़ी गारंटियां और हम की सेवाएं ली हैं." राज्य की नौकरियों के लिए काम करना ज़रूरी है.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Bhagwant Singh Mann
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! CM मान और केजरीवाल ने राज्य को समर्पित किए 109 नए 'आम आदमी क्लीनिक'
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! CM मान और केजरीवाल ने राज्य को समर्पित किए 109 नए 'आम आदमी क्लीनिक'
पंजाब
बारात पहुंची द्वार-दुल्हन हो गई फरार, दो बार शादीशुदा और एक बच्ची की मां निकली लड़की, 1 लाख भी ठगे
बारात पहुंची द्वार-दुल्हन हो गई फरार, दो बार शादीशुदा और एक बच्ची की मां निकली लड़की, 1 लाख भी ठगे
पंजाब
Punjab News: होशियारपुर में रिटायर्ड आईटीबीपी अधिकारी से ऑनलाइन ठगी, खाते से 17.52 लाख रुपये साफ
पंजाब: होशियारपुर में रिटायर्ड आईटीबीपी अधिकारी से ऑनलाइन ठगी, खाते से 17.52 लाख रुपये साफ
पंजाब
Punjab: नशे की ओवरडोज ने उजाड़ा घर, मां मजदूरी करने गई, पीछे घर में पड़ी मिली बेटे की लाश
Punjab: नशे की ओवरडोज ने उजाड़ा घर, मां मजदूरी करने गई, पीछे घर में पड़ी मिली बेटे की लाश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
अप्रैल भी रहेगा ठंडा, नहीं पड़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज दिल्ली समेत देश में कहां-कहां होगी बारिश, जानें
बिहार
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?
विश्व
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की खराब तबीयत के बीच शोएब इब्राहिम के साथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, सुरभि चंदना संग करेंगे काम, शाइनी के साथ करेंगे रोमांस
शोएब इब्राहिम के साथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, सुरभि चंदना संग करेंगे काम, शाइनी के साथ करेंगे रोमांस
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
विश्व
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा
खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Mars Colony: कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?
कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई
युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget