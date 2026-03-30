Punjab News: पंजाब में अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार ने आज 109 नए आम आदमी पार्टी को समर्पित कर दिया. इस राज्य में ऐसे सितारों की कुल संख्या चार पूर्वी देशों के भीतर 990 हो गई है और आने वाले दिनों में 400 और अन्य सितारे शामिल होंगे.

सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार स्तर के रूप में पेश करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय समीक्षक अरविन्द ने कहा कि ये बेस्ट 107 डायग्नोस्टिक और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क पर अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. पूर्वजों की जा चुकी हैं.

65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी

'आप' सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिसमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन गए हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है. उन्होंने अपने खिलाफ आरोप और कानूनी कारवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी पार्टी की "काम की राजनीति" के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को खतरनाक मामलों में जेल भेजा गया था.

उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी "कट्टर विश्वसनीयता" को बरकरार रखा. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार है तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जनआस्था को वापस ले लेंगे.

रिवायतगढ़ साहिब में विशाल वैश्यों को श्रद्धांजलि देते हुए 'आप' के राष्ट्रीय कमिश्नर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों का इलाज और मुफ्त गरीब वेश्याओं का स्वागत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले चार स्टार्स में 881 आम आदमी पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस लिस्ट में 109 और स्टार्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन स्टार्स की कुल संख्या 990 हो गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी के काम शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी के काम हो जाएंगे.

उन्होंने कहा, "पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर इलाके में आपको एक आम आदमी सबसे अच्छा लगता है. अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, परीक्षण और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं. पिछले 75 दोस्तों में बाकी सारि दशों ने पंजाब पर राज किया - कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया - लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी अवशेष नहीं पाया जहां लोगों को ऐसी पसंद और पूर्ण चिकित्सा मिल सके."

मुफ़्त इलाज से प्रबल भरोसेमंद, रेस्टॉरेंट में रकबा- रकबा

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में चार संतों ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है. अब तक 5 करोड़ समुद्री डाकूओं के अभिलेख गायब हो चुके हैं. पंजाब की जनसंख्या 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन्होनें घरों में इलाज करवाते हैं. उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड के मरीज़ हैं, जो हर महीने इन बच्चों से दवा लेते हैं और ऐसे भी कई हैं जो यहां एक बार, दो बार या तीन बार जा चुके हैं, क्योंकि ये बच्चों में मुफ़्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं.

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटे से छोटा मुश्किल दिखाई दे तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दें. उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और ग्रामीण बन जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं. लेकिन आम आदमी ऐसे नहीं हैं. हरेक के मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति से करीबी पर्यवेक्षक की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है.

इन 5 करोड़ समुद्री जीवों से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज किया है और अपने-अपने नीचे दिए गए हैं. पिछले चार पूर्वजों में हमने आपका आशीर्वाद कमाया है, न कि पैसा. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी कमाया नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है. 'आप' प्रमुखों ने कहा, 'आप' के खिलाफ कई लोगों ने किया विरोध, मनीष सिद्दीकी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाए आरोप.

उन्होंने कहा कि स्ट्राइकर ने 100 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये ‍किए हैं. उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया. मुझे छह महीने की जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को छह साल की जेल में रखा गया. ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं. लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि आश्चर्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है.

उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि स्ट्राइकर ईमानदार हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जबकि बीजेपी नेता झूठे बोल रहे हैं. लोगों ने पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ. मैंने कहा कि मुझ पर विश्वास करना कठिन है. लेकिन एक सर्वोच्च शक्ति है जो सच्चाई और ईमानदार लोगों के साथ कायम रहती है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में गरीबों का मुफ्त इलाज, अस्पताल और सुपरमार्केट की स्थापना की गई. हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और छोटे बच्चों के लिए स्कूल की दुकान खोली. गरीबों का आशीर्वाद और अरदास हमारा साथ है, भगवान हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं. और जब तक भगवान हमारे साथ हैं, कोई भी प्रयास हमारा नुकसान नहीं कर सकता.

स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को राहत

स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की है. हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी बनाए गए हैं. रब ना करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलना है तो वह क्या करे? सरकारी विशेषज्ञ में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हम सबसे अच्छे निजी अस्पताल जहां भगवान सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे कि मौलाना का फोर्टिस अस्पताल - अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए गए हैं. पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रथ चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक व्यक्ति में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और घटिया का इलाज होता है.

उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीबों का इलाज अच्छे व्यक्ति में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ़्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए. जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीब का भी इलाज करेंगे. जब डेमोक्रेसी ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया. यहाँ लोग खुद ही ऐसे दोस्त को भाग देते हैं.

बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा, "पंजाब और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मुफ्त बिजली मिलती है. अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने कहा कि छह महीने के भीतर मुफ्त बिजली बंद हो सकती है. पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है. अगर आप भी उन लोगों को वोट देते हैं तो सोचो पंजाब में क्या होगा."

उन्होंने कहा, "दिल्ली में हमारी सरकार के बाद वे सभी पिज्जा और टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, जो दिए गए हैं और अब मुफ्त बिजली खत्म करने की योजना बनाई जा रही है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस टिकटें भी बंद कर दी गई हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है. भूलकर भी अन्य कंपनियों को वोट न दें."

किसानों को बिजली, पानी और भुगतान में बड़ी राहत

अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे तक लगातार बिजली मिलती है, यहां पर 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है. अब रात में जगने की जरूरत नहीं है. नहरी पानी अब हर खेत तक पहुँच रहा है. पहले केवल 22 प्रतिशत किसानों को सीना का पानी मिल रहा था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है. पहले मंडियों में फ़सल की समस्या के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने का इंतज़ार करना पड़ता था. अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं तब तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया जाता है. भुगतान अब उसी दिन कर दिया जाता है.”

जन कल्याण एसोसिएटेड गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, "ये सारी नौकरियां आम आदमी पार्टी सरकार की छूटें हैं. जल्द ही सबसे बड़ी छुट्टी हो जाएगी, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपये प्रति माह जमा हो जाएंगे. जाति की महिलाओं को 1500 रुपये की छूट दी जाएगी. 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत लाभ कर सकती है. इसके साथ ही अपनी सारी गारंटियां पूरी तरह से जारी कर सकती हैं." कर ली हैं.”

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री वन्त सिंह मान ने कहा, ''इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेती बाडी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे बाबाओं के स्टेज पर केवल सत्य हथियाने के दावे किए जा रहे हैं. और यह बिल्कुल भी शामिल नहीं है.''

पिछली बार की खोज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को मजबूत कर देंगे. अकाली पार्टी को कभी-कभार पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल ने बच्चों को नशों की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए मेरे अनुयायियों को चकमा दे दिया. उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि समिति और गुरुद्वारे के गोलक के पैसे का मिलान किया."

आम आदमी की पसंद पर केंद्र सरकार- सीएम

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसे जज सिर्फ वे लोग ले सकते हैं, जो जमीन के सिद्धांतों से लेकर वफ़ाक़ी होते हैं, पहाड़ों के कॉन्वेंट संस्कारों में पढ़े-लिखे नहीं ले सकते. पारंपरिक लोगों ने हमेशा पंजाब और उसके लोगों के साथ धोखा किया है. वे चाहते हैं क्योंकि हमारे सिद्धांत आम आदमी के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जबकि वे सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटते हैं."

फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "यह सपना खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा दिया. सत्य के बाद हमने कई जन-हितैषी पहले शुरू कीं, जिसके कारण हमें लोकप्रियता मिल रही है. इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना झुकाव पूरा करना चाहते हैं. दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत कंपनियों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 65,000 से अधिक कंपनियों ने कंपनियों को बेच दिया है, कंपनियों में सुधार नहीं हुआ है." टोल प्लाज़ा बंद हो गए हैं जिससे रोज़ाना 70 लाख रुपये की बचत हो रही है और सुपरमार्केट ढांचा मजबूत हो रहा है.”

जन-हितैषी अनुदान का समर्थन करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैंने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 और जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे. टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे अपने ग्राहकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह पैसा विकास, उद्योग, उद्योग और समाज के माध्यम से उनके पास आ रहा है. हमने साड़ी गारंटियां और हम की सेवाएं ली हैं." राज्य की नौकरियों के लिए काम करना ज़रूरी है.