Punjab News: मामा के 19 साल के लड़के ने किया 6 साल की मासूम का रेप, बच्ची ने सुनाई आपबीती

Punjab News: मामा के 19 साल के लड़के ने किया 6 साल की मासूम का रेप, बच्ची ने सुनाई आपबीती

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना से शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके मामा के 19 साल के बेटे ने रेप किया. पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 08:36 PM (IST)
Punjab Rape News: आज कल तमाम ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिल रही हैं, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को ही शर्मसार कर दिया है. रिश्ते तो वह होते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर यहीं रिश्ते हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाए तो इंसान किस पर भरोसा करेगा? कुछ ऐसी ही शर्मनाक घटना की खबर पंजाब के लुधियाना से सामने आई है, यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया.

मामा के बेटे ने किया रेप

रिश्तों को तार-तार करते हुए मामा के बेटे ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया. जब लड़की की हालत बिगड़ गई और उसे खून बहने लगा तो बच्ची ने अपने परिवार को पूरी बात बताई. मामा के बेटे के घिनौने कारनामे के बारे में परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने बिना देरी किए सुबह 3 बजे दोषी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. एसएचओ हरविंदर सिंह ने यह बताया कि दोषी 19 साल का है और अपने रिश्तेदार से मिलने गया था.

पुलिस ने लड़के को किया गिरफ्तार

लड़की को अकेला देखकर, उसने यह घिनौना काम किया. जब लड़की से खून बहने लगा और देर रात उसकी हालत बिगड़ गई तो परिवार ने उससे पूरी बात पूछी. उसके बाद लड़की ने उन्हें सब कुछ बताया. परिवार ने तुरंत सुबह 3 बजे पुलिस को सूचित किया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया और तुरंत दोषी को गिरफ्तार कर लिया है. लड़की इस समय ठीक हालत में है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published at : 04 Dec 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Rape Ludhiana News PUNJAB NEWS
