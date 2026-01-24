हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: जालंधर में पतंग लूट रहा था 9 साल का बच्चा, 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर हुई दर्दनाक मौत

Punjab: जालंधर में पतंग लूट रहा था 9 साल का बच्चा, 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर हुई दर्दनाक मौत

जालंधर के मकसूदा में बसंत पंचमी पर 9 साल के बच्चे शिवम की खेत में बने 10 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. किसान ने फसल बचाने के लिए गड्ढा खोदा था. शिवम पतंग लूटने गया था.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब में जालंधर के मकसूदा इलाके में बसंत पंचमी पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. नौ साल के बच्चे शिवम की मौत एक किसान द्वारा अपनी फसलों को बारिश के पानी से बचाने के लिए खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से हो गई. बच्चा पतंग लूटने के लिए खेतों की ओर भागा, जहां पानी से 10 फीट गहरा गड्ढा भरा हुआ था. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

जालंधर में बसंत पंचमी पर हुई बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए. मकसूदा इलाके के सूरा-नूसी पेट्रोल पंप के पास एक किसान ने अपनी फसलों को डूबने से बचाने के लिए अपने खेत में 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था. दोपहर को बारिश रुकने के बाद बच्चे अपने घरों से बाहर आए और पतंग उड़ाने लगे. वे टूटी हुई पतंग पकड़ने के लिए खेत की ओर भागे. इस ग्रुप में नौ साल का शिवम भी शामिल था, जो कि अचानक गड्ढे में गिर गया.

साथी बच्चे डर के मारे चुप रहे

हैरानी की बात है कि शिवम के साथ आए बच्चे बिना किसी को बताए चुपचाप घर चले गए. जब शिवम काफी समय तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी. जब पूरी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया.

रात 8 बजे लाश बरामद

सूचना मिलने पर थाने नंबर 1 से पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आसपास के खेतों और संभावित स्थानों की तलाश करने के बाद रात ​​8 बजे के करीब शिवम की लाश खेत में उसी गहरे गड्ढे से बरामद की गई. यह खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

मृतक बच्चे की पहचान शिवम के रूप में हुई है. परिवार ने किसान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया है कि उसने अपने निजी लाभ (फसल बचाने के लिए) इतना गहरा गड्ढा खोदा लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा. परिवार ने दोषी किसान के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस मामले की कर रही जांच 

थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. पुलिस टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है और पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी.

Published at : 24 Jan 2026 08:21 PM (IST)
JALANDHAR PUNJAB PUNJAB NEWS
