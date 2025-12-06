Punjab: नगर निगम की बढ़ेंगी सीमाएं, 14 गांवों की पंचायतों ने किया विरोध, दी ये बड़ी चेतावनी

Punjab News: पंजाब के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. जिसे लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. नगर निगम की सीमाएं बढ़ाने के फैसले के विरोध में, 14 गांवों की पंचायतों ने मौली बैदवान गांव में एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की और एक बड़ा ऐलान किया. पंचायतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने पंचायतों से सलाह किए बिना गांवों को निगम में शामिल करके एक तानाशाही आदेश जारी किया है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

10 दिसंबर को एयरपोर्ट रोड जाम

इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो वे हल्के के सभी गांवों की पंचायतों से जुड़ेंगे और 10 दिसंबर को एयरपोर्ट रोड को जाम कर देंगे. उन्होंने जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला किया. पंचायतों ने आरोप लगाया कि निगम में शामिल होने से गांवों पर अनावश्यक करों का बोझ पड़ेगा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा.

गांवों की जमीन और अधिकार छीने जा रहे हैं- सरपंच

सरपंचों ने कहा कि विकास के नाम पर गांवों की जमीन और अधिकार छीने जा रहे हैं. अगर गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो मकान टैक्स, पानी टैक्स और सीवरेज टैक्स का सीधा बोझ गांव वालों की जेबों पर पड़ेगा. अब तक, पंचायतों के प्रदान की जाने वाली कई सेवाएं मुफ्त या बहुत कम कीमतों पर थीं. हालांकि, नगर निगम में शामिल होने के बाद, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग और सैनिटेशन फीस में काफी वृद्धि होगी.

उन्होंने मटौर गांव का उदाहरण दिया, जिसे 30 साल पहले नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन आज भी, वहां सफाई व्यवस्था खराब है, कई इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है और बारिश के पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है. अन्य गांवों में भी स्थिति इसी तरह की है.

करोड़ों रुपये की जमीन जब्त करना चाहती है सरकार

सरपंचों ने कहा कि गांव वाले डेयरी फार्मिंग के जरिए अपना गुजारा करते हैं, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद, पशुओं की मालिकी पर प्रतिबंध होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी. आजादी के सात दशक बाद भी, बहुत से गांवों में अभी भी मिट्टी के घर हैं. पंचायतों के घर बनाने के लिए मिलने वाली ग्रांट भी शामिल होने के बाद बंद हो जाएंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गांवों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और करोड़ों रुपये की जमीन जब्त करना चाहती है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी.