महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?

महाराष्ट्र में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों के नतीजे सोमवार (9 फरवरी) को घोषित किए जा रहे हैं. शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को जिला परिषद चुनाव में बढ़त मिली हुई है. बीजेपी को 234 सीटों पर जीत मिली है. जबकि महायुति में सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना को 139 सीटें मिली हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों के विलय की अटकलों के बीच इन चुनावों के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. एनसीपी को 151 सीटों पर जीत मिल गई है. शरद पवार गुट की एनसीपी 19 सीटें जीत चुकी है. वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (UBT) को 44, कांग्रेस को 49 सीटें और अन्य को 30 सीटों पर जीत मिली है.

एनसीपी के दोनों गुटों ने पिछले दो साल की प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर पुणे, सातारा, सोलापुर और सांगली में स्थानीय निकाय चुनावों को एक अनौपचारिक गठबंधन के तहत लड़ा. इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के उम्मीदवार मूल ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरे.

जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा (शाम 4 बजे तक)

बीजेपी- 234

शिवसेना (शिंदे गुट)- 139

शिवसेना (उद्धव गुट)-44

एनसीपी- 151

एनसीपी (शरद गुट)-19

कांग्रेस- 49

अन्य-30

यह जीत PM मोदी को समर्पित है- रविंद्र चव्हाण

महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''चाहे विधानसभा चुनाव हों, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम हों या आज जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव. जनता ने लगातार महायुति सरकार पर अपना भरोसा जताया है. आज की यह जीत हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है, जिनके पास पंचायत समिति से लेकर संसद तक विकास करने का दूरदर्शी दृष्टिकोण था. यह जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की जीत है.''

उन्होंने आगे ये भी कहा कि महायुति के हमारे नेता अजित दादा का विमान दुर्घटना में निधन होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि कोई भव्य रैली नहीं होगी और न ही कोई जश्न मनाया जाएगा.''

12 जिला परिषद कौन-कौन?

महाराष्ट्र में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार (9 फरवरी) सुबह 10 बजे से शुरू हुई. 12 जिला परिषद में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर शामिल है.