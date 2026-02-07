जिला परिषद चुनाव: बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने डाला वोट, बेटे पार्थ पवार भी रहे मौजूद
Maharashtra News: बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मतदान किया. इस दौरान दिवंगत डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी वोट डाला.
बारामती में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने मतदान किया है. उन्होंने 7 फरवरी की सुबह काटेवाड़ी स्थित जिला परिषद स्कूल पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान उनके साथ दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार भी मौजूद रहे और उन्होंने भी वोट डाला.
राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने मतदान के बाद नागरिकों से लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. उन्होंने कहा कि मतदान से ही विकास और स्थिर शासन का रास्ता मजबूत होता है और हर वोट की अहम भूमिका होती है.
9 फरवरी को होगी वोटों की गिनती
बता दें कि महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है. मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा. एएनआई के अनुसार, मतगणना 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव और परभणी जिलों में यह चुनाव कराए जा रहे हैं, जहां मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.
दो करोड़ से अधिक मतदाताओं की उम्मीद
इन चुनावों में कुल 731 जिला परिषद और 1,462 पंचायत समिति सीटों के लिए 7,438 उम्मीदवार मैदान में हैं. दो करोड़ से अधिक योग्य मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद जताई जा रही है. रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर की जिला परिषदों के साथ उनके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के लिए प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन की दिशा तय होगी.
