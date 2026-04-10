जीशान अख्तर ने एक वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने दावा किया कि भानु राणा की हत्या को लेकर बिश्नोई गैंग के दावे झूठे हैं और हत्या किसी अन्य कारण से हुई थी. जीशान ने बदला लेने की धमकी भी दी और बिश्नोई को गद्दार बताया. उसने यह भी कहा कि रोहित गोदारा को गद्दार कहना गलत है और वह उसका करीबी है.

जीशान अख्तर पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटरों को लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है और वह फिलहाल फरार है. पहले वह कभी बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था. रोहित गोदारा भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा था, लेकिन अब दोनों गुट अलग हो चुके हैं.

हर वारदात की झूठी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस गैंग

जीशान अख्तर ने कहा कि कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी देश की भलाई नहीं की ये लोग फेम के भूखे हैं. ये कहीं भी कोई वारदात होती है उसकी झूठी जिम्मेदारी लेते हैं. ये अमेरिका के अंदर चिट्ठे (ड्रग) का कारोबार करते हैं, हमारे पास इस बात का सबूत है और बनता है देश प्रेमी. लॉरेंस ने पैरी को नहीं छोड़ा जो इसका यार था उसको मरवा दिया. जिसके साथ इसने 10-15 साल साथ बैठ कर रोटी खाई थी (पैरी की हत्या हाल में चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी).

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भानु भाई की हत्या का बदला हम लेंगे- जीशान अख्तर

जीशान अख्तर ने आगे कहा कि लॉरेंस के दोस्त सीपा की हत्या रोहित गोदारा ने दुबई में करवाई है इन लोगों ने आज तक किसी को नहीं मारा. ये FBI के एजेंट हैं, अमेरिका वालों को इन्फॉर्मेशन दी हैं इन्होंने हम इस बात का सबूत देके रहेंगे. मीडिया के लोग भी पता कर लें, ये रोहित गोदारा को गद्दार कहते हैं असली गद्दार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग हैं. हम भानु भाई की हत्या का बदला लेंगे और सबको उड़ा देंगे.

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