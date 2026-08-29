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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे: पत्नी के प्रेम संबंध के शक में युवक की चाकू मारकर हत्या, FIR दर्ज

पुणे: पत्नी के प्रेम संबंध के शक में युवक की चाकू मारकर हत्या, FIR दर्ज

पुणे के भोर तालुका इलाके में प्रेम संबंध के शक में अमर पवार नाम के शख्स एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी.आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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पुणे के भोर तालुका इलाके में प्रेम संबंध के शक को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है. यह वारदात सारोला गांव की सीमा की है. यहां गुरुवार रात करीब 9 बजे सारोला-वीर रोड पर महेश धाडवे के घर के गेट के सामने हुई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. इसका CCTV भी सामने आया है. 

इस मामले में सतारा के निवासी अमित जगन्नाथ पवार (33) ने राजगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, उनके चचेरे भाई अमर पवार एक महिला के साथ पैदल जा रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया.

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क्या लगे आरोप?

दीपक पाल को अपनी पत्नी और अमर पवार के बीच प्रेम संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर वो अमर पवार से नाराज था. आरोप है कि 27 अगस्त की रात अमर पवार आरोपी दीपक पवार की पत्नी और बच्ची के साथ पैदल जा रहा था. दीपक ने उनका पीछा किया और अचानक से पीछे से अमर पर हमला कर दिया. इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है. 

सारोला-वीर रोड पर अमर पवार और संबंधित महिला के पैदल जाते समय दीपक पाल ने पीछे से आकर अमर पवार की गर्दन और गले पर चाकू से वार किए. हमले में अमर पवार गंभीर रूप से घायल हो गए और उसकी मौत हो गई.

प्रेम संबंध के शक में की हत्या

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. शिकायत में आरोपी के तौर पर यूपी निवासी दीपक मनोहर पाल का नाम दर्ज कराया गया है. शिकायतकर्ता ने हत्या की वजह दीपक पाल की पत्नी और अमर पवार के बीच कथित प्रेम संबंध को बताया है. हालांकि, इन आरोपों और घटना की वास्तविक पृष्ठभूमि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामले में BNS की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल, हमले की परिस्थितियों, इस्तेमाल किए गए हथियार और वारदात से पहले दोनों के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राठोड कर रहे हैं. राजगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक जाधव के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है.

सारोला इलाके में रात के समय हुई इस हत्या से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की पूरी वजह सामने आएगी.

भोर में हत्या का एक और मामला 

वहीं, पुणे के भोर में भी एक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है. घटना भोर तालुका के पुणे-सातारा हाईवे से सटे सारोला गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई. जानकारी के मुताबिक, एक युवक एक महिला और छोटे बच्चे के साथ सड़क से जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक अन्य युवक ने उस पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही भोर के राजगढ़ पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय युवकों की मदद से आरोपी का पीछा किया और उसे हिरासत में ले लिया. इस पूरी वारदात का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक पर चाकू से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. राजगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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