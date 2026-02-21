महाराष्ट्र: 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म पर मुंबई में बवाल, यादव संघ ने की रिलीज पर रोक की मांग

फिल्म “यादव जी की लव स्टोरी” को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई में भी इस फिल्म के टाइटल और कंटेंट को लेकर कड़ा विरोध शुरू हो गया है. मुंबई के सबसे बड़े संगठन यादव संघ ने फिल्म के नाम और कहानी पर गंभीर आपत्ति जताई है.

यादव संघ का कहना है कि फिल्म का टाइटल जानबूझकर ऐसा रखा गया है जिससे यादव समाज की भावनाएं भड़कें और फिल्म को मुफ्त में प्रचार मिल जाए. संगठन का आरोप है कि यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. उनका कहना है कि किसी भी जाति विशेष का नाम जोड़कर फिल्म बनाना और उसे नकारात्मक ढंग से दिखाना गलत है.

ऐसी फिल्मों से पड़ेगा गलत असर

यादव समाज से जुड़े कई संगठनों का आरोप है कि फिल्म में एक खास जाति की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है. उनका कहना है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की फिल्में बनेंगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा.

एक और बड़ा मुद्दा यह उठाया गया है कि फिल्म की निर्माण टीम और कलाकारों में कोई भी यादव समुदाय से नहीं है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिना समुदाय की भागीदारी के उनके नाम पर फिल्म क्यों बनाई गई?

सरकार और सेंसर बोर्ड से मांग

मुंबई यादव संघ के सचिव दीपक यादव ने फिल्म के निर्माताओं की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से फिल्म के टीजर और रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.

संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया तो वे जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स मालिकों को भी आगाह किया गया है. फिलहाल फिल्म के मेकर्स की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है.