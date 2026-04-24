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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: BJP की रैली में से जुड़े विवाद में कानूनी मोड़, महिला के खिलाफ लिखित शिकायत

Mumbai News: BJP की रैली में से जुड़े विवाद में कानूनी मोड़, महिला के खिलाफ लिखित शिकायत

Mumbai News In Hindi: वर्ली में बीजेपी महिला रैली के दौरान ट्रैफिक जाम पर हुए हंगामे ने अब कानूनी रूप ले लिया है. एक छात्रा ने हंगामा करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 24 Apr 2026 09:37 PM (IST)
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मुंबई के वर्ली इलाके में बीजेपी की महिला रैली के दौरान हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. ट्रैफिक जाम से नाराज एक महिला द्वारा किए गए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, और अब इस मामले में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है. मंगलवार (21 अप्रैल) को वर्ली के एक पॉश इलाके में बीजेपी की महिला आरक्षण बिल को लेकर रैली आयोजित की गई थी. रैली के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया. इसी दौरान एक महिला अपनी गाड़ी में फंस गई और नाराज होकर मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों पर चिल्लाने लगी.

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बताया जा रहा है कि उसी समय मंत्री गिरीश महाजन मीडिया से बात कर रहे थे. महिला ने उनसे सीधे सवाल करते हुए कहा कि रैली की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है और इसे खुले मैदान में क्यों नहीं किया गया.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में महिला पुलिस और नेताओं पर नाराजगी जाहिर करती दिख रही है. इसके बाद इस घटना पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई कुछ लोग महिला का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ उसके व्यवहार को गलत बता रहे हैं.

कानून की छात्रा ने दी शिकायत

अब इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब वकालत की पढ़ाई कर रही छात्रा ज़ेन सदावर्ते ने वर्ली पुलिस स्टेशन में उस महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दी. ज़ेन, वरिष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते की बेटी हैं.

अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने सार्वजनिक जगह पर हंगामा किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. उन्होंने मांग की है कि महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए.

मंत्री ने क्या कहा?

इस पूरे विवाद पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि महिला का गुस्सा “कुछ हद तक जायज” हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम से किसी को भी परेशानी हो सकती है. लेकिन उन्होंने महिला द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को गलत बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि वे महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते.

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प्रशासन भी आया एक्शन में

वहीं, मुंबई की मेयर रीतु तावड़े ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और रैली की वजह से लोगों को हुई परेशानी पर खेद जताया है. दूसरी तरफ पुलिस ने रैली आयोजकों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर तय की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Apr 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS BJP Women Rally
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