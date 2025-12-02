Nashik News: पहले दहेज मांगा, फिर प्रताड़ित किया... कनाडा से कुरियर कर भेजा तीन तलाक, केस दर्ज

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नाशिक से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने अपने पति और सास-ससुर पर दहेज जैसी आर्थिक मांगें करने, मानसिक प्रताड़ना देने और अवैध तरीके से ट्रिपल तलाक भेजने का आरोप लगाया है. महिला का निकाह जनवरी 2022 में एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था, जिसका परिवार बिहार में रहता है और पति खुद कनाडा में जॉब करता है.

साढ़े तीन सालों से उत्पीड़न का सामना कर रही थी महिला

शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे पति और ससुरालवालों ने महिला पर मायके से व्यवसाय के लिए पैसे लाने का दबाव बनाना शुरू किया. शिकायत के अनुसार, पिछले साढ़े तीन सालों से महिला को पैसे न लाने पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था. पति और सास-ससुर ने उसके साथ कई बार झगड़ा किया और धमकियां भी दीं. यहां तक कि उसके पास मौजूद आठ तोले सोने के गहने भी जबरन छीन लिए गए.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पति ने उसे कूरियर से एक पत्र भेजा, जिसमें लिखकर ट्रिपल तलाक देने की बात कही गई. पत्र में लिखा था कि वह पूरी होश-हवास में सुन्नत तरीके से तलाक दे रहा है और हैज के बाद, फिर अगली पाकी के बाद और अगली पाकी के बाद तीन बार तलाक लागू माना जाए. पत्र के अंत में पति ने यह भी लिखा- “मैंने जुबान से भी तलाक दिया है और लिखित भी दे रहा हूं.”

तीन तलाक भारत में पूरी तरह अवैध

यह सब तब हो रहा है जबकि तिहरा तलाक भारत में पूरी तरह अवैध है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके बाद 2019 में लागू हुए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत इसे आपराधिक अपराध मानते हुए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

पीड़िता इस मानसिक तनाव के बाद मुंबईनाका पुलिस स्टेशन पहुंची और सारी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला सुरक्षा शाखा की रिपोर्ट के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नाशिक में यह पहला मामला नहीं है. शहर में ट्रिपल तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सितंबर 2023 में पहला मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद अप्रैल 2025 में दूसरा, अगस्त 2025 में तीसरा और 29 नवंबर 2025 को चौथा मामला दर्ज किया गया. अब यह नया मामला सामने आने के बाद एक बार फिर मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.