अंडरवर्ल्ड की जब बात आती है, तो सबसे पहले नाम मुंबई का ही आता है. हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, मुंबई ने ऐसे-ऐसे डॉन पैदा किए जिनकी गूंज देश ही नहीं, विदेशों तक सुनाई दी. इसका जवाब सिर्फ एक शहर के पास बंदरगाह होना नहीं है. मुंबई के पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो दिल्ली और कोलकाता के पास नहीं थीं. इसने मिलकर मुंबई को अंडरवर्ल्ड के लिए एक ऐसा 'परफेक्ट स्टॉर्म' बना दिया, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है.

तो अंडरवर्ल्ड के मुंबई से ही शुरू होने की 5 ठोस वजहें जानते हैं...

वजह- 1: सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, 'गोल्डन गेट'

मुंबई का बंदरगाह कोई साधारण बंदरगाह नहीं था. cambridge.org की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश काल से ही यह भारत का प्रमुख व्यापारिक दरवाजा था, जो देश के 70% से ज्यादा निर्यात कंट्रोल करता था. इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका प्राकृतिक, गहरा और सुरक्षित हार्बर, जो बड़े से बड़े जहाजों को हर मौसम में सुरक्षित खड़ा होने की जगह देता था.

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 1950 और 60 के दशक में अरब सागर से आने वाली छोटी नावों के जरिए सोने की भारी तस्करी शुरू हुई. मुंबई और दुबई के बीच एक ऐसा खुफिया व्यापारिक नेटवर्क बन गया, जिसमें सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी होती थी. हाजी मस्तान जैसे शुरुआती डॉन इसी तस्करी के जरिए उभरे. मस्तान खुद 1944 में बंबई डॉक पर पोर्टर (कुली) का काम करता था और वहीं से तस्करी की दुनिया में कदम रखा.

कोलकाता के पास भी बंदरगाह था, लेकिन वहां का भूगोल अलग था. गंगा के डेल्टा में सिल्ट जमा होने के कारण बड़े जहाजों को किनारे तक आने में दिक्कत होती थी. मुंबई का बंदरगाह गहरा और सीधा था, जो तस्करी के लिए ज्यादा मुफीद था. दिल्ली के पास तो समुद्र ही नहीं था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तस्करी के लिए वहां कोई प्राकृतिक रास्ता ही नहीं था.

वजह- 2: कपड़ा मिलों की तबाही और बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार

मुंबई को कभी 'भारत का मैनचेस्टर' कहा जाता था. यहां की सूती कपड़ा मिलों में लाखों मजदूर काम करते थे. जनवरी 1982 से फरवरी 1983 तक चली लंबी मिल हड़ताल के बाद यह पूरा उद्योग तबाह हो गया. इस हड़ताल में 60 से ज्यादा मिलों के करीब 2.5 लाख मजदूर शामिल हुए थे.

नतीजतन, लगभग 1 लाख मजदूरों की नौकरी चली गई और कई मिलें हमेशा के लिए बंद हो गईं. इनमें से कई परिवारों के युवा आर्थिक तंगी के चलते अपराध की दुनिया में उतर गए.

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब 'व्हेन इट ऑल बिगेन' में लिखा है कि अरुण गवली और अमर नाइक जैसे बड़े गैंगस्टर सामान्य मिल मजदूरों के परिवारों से ही आए थे. यानी मुंबई के पास अपराध की दुनिया में धकेले जाने वाले गरीब, बेरोजगार और हताश युवाओं की एक बड़ी 'आपूर्ति' मौजूद थी. कोलकाता और दिल्ली में ऐसा एक बड़ा औद्योगिक पतन एक साथ नहीं हुआ था.

वजह- 3: काला धन सफेद करने की सबसे बड़ी 'मशीन'

1990 के दशक तक भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलता था. फिल्में बनाने के लिए पैसा निजी साहूकारों और काला धन रखने वालों से आता था. अंडरवर्ल्ड के लिए यह सुनहरा मौका था. फिल्मों में पैसा लगाकर उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए 'सफेद' दिखाना आसान था.

हाजी मस्तान 1955-75 के दौरान कीमती धातुओं की तस्करी का बड़ा खिलाड़ी था और बाद में उसने बॉलीवुड के निर्देशकों और स्टूडियो को फिल्म निर्माण के लिए पैसा देना शुरू किया.

1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी ने फिल्म प्रोड्यूसिंग, म्यूजिक और डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया. फिल्मी हस्तियों से रंगदारी वसूली. इस दौरान कई फिल्मी हस्तियों को जान से मारने की धमकियां मिलीं. गुलशन कुमार और मुकेश दुग्गल जैसे प्रोड्यूसरों की हत्या तक कर दी गई.

कोलकाता में भी फिल्म इंडस्ट्री (टॉलीवुड) थी, लेकिन उसका पैमाना और प्रभाव बॉलीवुड जितना बड़ा नहीं था. दिल्ली में तो ऐसी कोई बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं थी. मुंबई में पैसा, प्रसिद्धि और अपराध एक ही जगह मिल गए.

वजह- 4: कानून की पहुंच से दूर 'सुरक्षित ठिकाने'

मुंबई की एक और खासियत घने झोपड़पट्टी इलाके और व्यस्त डॉकयार्ड थी. दाऊद इब्राहिम दक्षिण मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में पला-बढ़ा था. डोंगरी, भेंडी बाजार, नागपाड़ा और धारावी जैसे इलाके अपराधियों के लिए 'सेफ हाउस' थे, क्योंकि वहां पुलिस के लिए किसी को ढूंढना या पकड़ना बेहद मुश्किल था.

इन झोपड़पट्टियों की गलियां सिर्फ 2 से 2.5 फीट चौड़ी होती थीं. पुलिस को एक-एक करके अंदर जाना पड़ता था, जिससे वे आसानी से निशाना बन सकते थे. इसके अलावा, मुंबई का डॉकयार्ड बहुत बड़ा था, जहां तस्करी की गतिविधियां आसानी से हो सकती थीं और किसी की नजर नहीं पड़ती थी.

वजह- 5: 'डी-कंपनी' को बनाया 'कॉर्पोरेट सिस्टम'

हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे पुराने डॉन मुख्य रूप से तस्करी और स्थानीय रैकेट तक सीमित थे. दाऊद इब्राहिम ने अपराध को एक नए स्तर पर पहुंचाया. दाऊद ने 1970 के दशक के अंत में डोंगरी के युवाओं का एक ग्रुप बनाया और धीरे-धीरे अपनी 'डी-कंपनी' को एक संगठित, अनुशासित सिंडिकेट के रूप में खड़ा किया.

दाऊद ने अपराध को 'प्रोफेशनलाइज' किया. इसे सिर्फ तस्करी या रंगदारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हेरारकी, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और वित्तीय नेटवर्क शामिल थे. 1986 में भारत छोड़कर दुबई जाने के बाद भी उसका नेटवर्क कमजोर नहीं हुआ, बल्कि दुनियाभर में फैल गया. दाऊद ने दुबई से बैठकर एक CEO की तरह ऑपरेशन चलाया.

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया. इसके बाद डी-कंपनी सिर्फ एक मुंबई का अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट नहीं रहा, बल्कि एक ट्रांसनेशनल क्राइम-टेरर नेक्सस बन गया.





दिल्ली के पास सिर्फ सत्ता थी, लेकिन तस्करी और काला धन छिपाने का कोई बड़ा जरिया नहीं. कोलकाता के पास बंदरगाह था, लेकिन बॉलीवुड जैसी मशीन और मिल मजदूरों की वैसी बड़ी बेरोजगार फौज नहीं. मुंबई के पास ये सब एक साथ था. इस वजह से अंडरवर्ल्ड ने जड़ें जमाईं, फला-फूला और दशकों तक राज किया.