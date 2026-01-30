महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार की असामयिक मौत के बाद राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है. एक ओर एनसीपी का कर्ता-धर्ता चला गया तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री का पद भी खाली हो गया. इसके अलावा, बारामती की जनता का सबसे पसंदीदा विधायक भी अब नहीं रहा.

अजित पवार की मौत के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जल्द से जल्द जवाब मिलना जरूरी है, ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से संतुलन लाया जा सके. सवाल जैसे कि अब सत्ता, संगठन और विधायकी में अजित पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं.

कौन होगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम?

सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अजित पवार के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा? इसके लिए सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है. एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालें.

इसके अलावा भी कई नाम हैं जो डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आ रहे हैं. एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल का नाम भी डिप्टी सीएम पद की रेस में है. छगन भुजबल ओबीसी चेहरा हैं, जिन्हें इस पद के लिए तगड़ा दावेदार माना जाता है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के समर्थन में भी एनसीपी के कई नेता हैं.

कौन पेश करेगा महाराष्ट्र का बजट?

अजित पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री थे. राज्य का बजट 2026 भी जल्द पेश किया जाना है. ऐसे में सवाल उठता है कि अब अजित पवार नहीं हैं तो बजट कौन तय करेगा और इसे पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

नियम यह है कि जब भी कोई मंत्री इस्तीफा देता है या उसका देहांत होता है, तो अस्थायी तौर पर उसके अंडर आने वाले सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं. जब तक इन विभागों का आवंटन दोबारा नहीं होता, तब तक सीएम ही इनकी जिम्मेदारी संभालते हैं. ऐसे में उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का अगला बजट पेश करेंगे.

बारामती का अगला विधायक कौन?

बारामती विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र कई दशकों से पवार परिवार का गढ़ है. यहां की जनता पहले शरद पवार और फिर अजित पवार पर ही भरोसा जताती आई है. अजित पवार की मौत के बाद बारामती के आमजन में मायूसी छा गई और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर सी छा गई. उनका सबसे पसंदीदा विधायक आज उनके बीच नहीं है.

इस बीच यह बड़ा सवाल है कि बारामती में अजित पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, जो उनकी ही तरह बारामती की जनता से उतना ही प्रेम करे और क्षेत्र के विकास पर उतना ही ध्यान दे? इस सवाल का जवाब पवार परिवार के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर आज तक कोई अजित पवार को चुनौती नहीं दे पाया है.

बारामती का अगला विधायक कौन हो सकता है, इसको लेकर कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें जाहिर तौर पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार शामिल हैं.

इसके अलावा, अजित पवार के भतीजे रोहित पवार का नाम भी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर लिया जाता है. युगेंद्र पवार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. युगेंद्र पवार अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें एक लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हार मिली थी. बारामती में शरद गुट के कार्यकर्ता उन्हें 'नवा दादा' या नए दादा कहकर पुकारते हैं.

NCP का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन?

अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद राजनीति के जानकार यह आशंका जता रहे थे कि अजित पवार कितना आगे बढ़ पाएंगे? लेकिन, अजित पवार अपनी मेहनत से संगठन को मजबूत करते चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज महाराष्ट्र सरकार में उनके कई मंत्री हैं.

जाहिर है कि अजित पवार के जाने से संगठन को बड़ी चोट पहुंची है. अब पार्टी को संभालने के लिए उनके जितने ताकतवर और प्रज्ञावान लीडर की जरूरत है. यह कौन होगा, इस बात पर चर्चा तेज है. फिलहाल, एनसीपी अध्यक्ष पद के लिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा और बड़े बेटे पार्थ का नाम सामने आता है.

हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा प्रफुल्ल पटेल की हो रही है. प्रफुल्ल पटे पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो संगठन के हर उतार-चढ़ाव से वाकिफ हैं और राजनीति की गहरी जानकारी रखते हैं. वे एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. एनसीपी के नेता-कार्यकर्ता चाहते हैं कि पटेल ही पार्टी के अध्यक्ष बनें और उनके नेतृत्व में अजित पवार के सपने पूरे किए जाएं.

NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अलग-अलग नेताओं को

एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल बनें और डिप्टी सीएम पद सुनेत्रा पवार को मिले. इस डिमांड के साथ एनसीपी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले. ऐसे में यह संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बजाय नेता दोनों पार्टियों को अलग-अलग रखें. हालांकि, अजित पवार के जीवित रहते चल रही विलय की चर्चाओं पर अंतिम फैसला शरद पवार का ही होगा.