Video: भीषण हादसा! डिवाइडर तोड़ पलटकर दूसरी गाड़ी से टकराया टैंपो, रौंगटे खड़े कर देगा वीडियो
Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे-सोलनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार टैंपो डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे-सोलनपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार टैंपो अचानक अनियंत्रित हो गया. टैंपो ने पहले हाईवे के डिवाइडर को तोड़ा और फिर दूसरी ओर से आ रही एक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसा में दोनों गाड़ियों के उड़े परखच्चे
हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास खड़े लोग भी घबरा गए और हाईवे पर कुछ देर तक लंबा जाम लग गया.
घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टैंपो तेज गति में था और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया. देखते ही देखते टैंपो डिवाइडर तोड़कर सामने वाली गाड़ी से भिड़ गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर कई वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं.
पुलिस ने जांच शुरु की
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को सड़क से हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य किया. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और घायलों का इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि टैंपो चालक नशे की हालत में था या गाड़ी की तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर रफ्तार पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और नियमित रूप से वाहनों की जांच हो.
