हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रVideo: जहां मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वहां BJP MP ने गोमूत्र छिड़ककर किया शुद्धिकरण, वीडियो वायरल

Video: जहां मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वहां BJP MP ने गोमूत्र छिड़ककर किया शुद्धिकरण, वीडियो वायरल

Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ. विवाद पढ़ने के बाद बीजेपी सांसद ने वहां गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण किया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 07:17 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बार फिर धार्मिक विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है. मामला ऐतिहासिक शनिवार वाडा का है, जहां हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस घटना का विरोध किया.

नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी

दरअसल, शनिवार वाडा एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है और यहां धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद कुछ महिलाओं का वहां नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों में नाराजगी फैल गई. विरोध के दौरान बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता शनिवार वाडा पहुंचे और उन्होंने वहां गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया. इसके बाद सभी ने मिलकर शिव वंदना की और स्थान को पवित्र करने की बात कही.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इस घटना के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की है. पुणे पुलिस ने शनिवार वाडा जैसे संरक्षित स्मारक पर नमाज अदा करने के आरोप में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है शनिवार वाडा- बीजेपी सांसद

वहीं, बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा कि शनिवार वाडा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह स्थान हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है, यहां किसी भी धर्म विशेष की पूजा-पद्धति नहीं होनी चाहिए. हालांकि, इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मच गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

Published at : 21 Oct 2025 07:17 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE VIRAL VIDEO
