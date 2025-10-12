Video: फुर्ती से बच गई बाइक वाले की जान! बाइक के ऊपर पलट गया ट्रक, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. यह वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इन कुछ पलों में जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था. एक बाइक राइडर युवक की फुर्ती और समझदारी ने उसकी जान बचा ली, वरना वह ट्रक के नीचे आ सकता था.

संतुलन बिगड़ने से ट्रक गया पलट

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक राइडर युवक सड़क के किनारे खड़ा है. सामने से एक बड़ा ट्रक गुजर रहा होता है, और युवक धैर्य से उसके निकलने का इंतजार कर रहा होता है ताकि सड़क पार कर सके. ट्रक जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक ओर झुकने लगता है. कुछ ही सेकंड में ट्रक ठीक उसी दिशा में गिरने लगता है, जहां बाइक राइडर खड़ा होता है.

यह देखकर युवक ने फौरन अपनी बाइक छोड़ दी और तेजी से पीछे की ओर भागा. ट्रक कुछ ही क्षण बाद पूरी तरह उसी जगह गिर गया, जहां कुछ पल पहले वह खड़ा था. अगर युवक एक पल की भी देर करता, तो शायद वह ट्रक के नीचे दब जाता. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा गए.

हादसे में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान

घटना की जानकारी मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवर को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग बाइक राइडर की फुर्ती और सतर्कता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.