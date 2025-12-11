शिवसेना शिंदे गुट विधायक महेंद्र दलवी का वायरल वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है. वीडियो में दिखाई दे रहे पैसों के बंडलों को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने सरकार पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए.

पठान ने सवाल उठाते हुए कहा, “इतना पैसा आया कहां से? किसको बांटा जा रहा था? और सरकार इस पर चुप क्यों है?”

#WATCH मुंबई (महाराष्ट्र): शिवसेना के विधायक महेंद्र दलवी के वायरल वीडियो पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, "जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। पैसे किसे बांट रहे थे? जांच होनी ही चाहिए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ED, आयकर विभाग और सरकार क्या कर रही है? क्या… pic.twitter.com/ZEybXMW6jZ — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2025

भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है- वारिस पठान

AIMIM नेता वारिस पठान ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है. पठान बोले, “जिसे जितना करप्शन करना है करो, फिर भाजपा में आ जाओ. सब निरमा की तरह एकदम सफेद हो जाते हैं.” उन्होंने कहा कि करप्शन रोकने के नारे लगाने वाली सरकार के अंदर ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है.

वारिस पठान ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन चुनाव के पहले नोटों की बोरियां उड़ाई जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं. कभी कोई नेता हेलीकॉप्टर से बैग लेकर उतरता दिखता है. कभी कमरों में नोटों के ढेर पड़े दिखते हैं. कभी किसी मंत्री के पास बंडलों से भरा बैग मिलता है. इसके बावजूद जांच एजेंसियां चुप हैं.

ईडी और आयकर विभाग पर भी निशाना

पठान ने ईडी, आयकर विभाग और पुलिस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “सरकार, ईडी, आईटी क्या कर रही हैं ये एजेंसियां? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?” उन्होंने यह भी कहा कि फडणवीस सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां गई, यह आज तक किसी को नहीं पता.

'करप्शन खत्म नहीं हुआ तो देश आगे नहीं बढ़ेगा'

पठान ने साफ कहा कि मामला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बीमारी को दिखाता है. उन्होंने कहा, “यह शिंदे गुट हो, फडणवीस सरकार हो या कोई और इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए कि पैसे किसके हैं और क्यों बांटे जा रहे थे.”

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक करप्शन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, न राज्य आगे बढ़ेगा और न देश.वायरल वीडियो पर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुट गया है.