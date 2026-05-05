(Source: ECI/ABP News)
बंगाल में मिली बड़ी हार के बाद क्या करें ममता दीदी? AIMIM नेता वारिस पठान ने दी बड़ी सलाह
Waris Pathan on Mamata Banerjee: वारिस पठान का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि चुनाव गलत तरीके से हुए हैं तो उनके पास बहुत विकल्प हैं, वो कोर्ट भी जा सकती हैं. जनादेश सभी को मानना होगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सबको चौंका दिया है. ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता इस बार खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी (BJP) 206 सीटें लाकर बहमुत से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 'चीटिंग' से चुनाव जीतने के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग समेत अन्य एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है.
ममना बनर्जी के इन दावों पर महाराष्ट्र से AIMIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है. वारिस पठान का कहना है, "चुनाव आयुक्त पर तो पहले से ही इल्जाम लग रहे हैं कि वह बिक गए हैं. सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए. मेरा मानना है कि हर चुनाव फ्री और फेयर होना चाहिए."
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ममता बनर्जी के पास कई विकल्प- वारिस पठान
वारिस पठान ने आगे कहा, "इस बार जेन-जी ने वोट दिया है. जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उन्हें यह संदेश मिलना चाहिए कि उनका वोट सही जगह गया है. अगर हम यह सब बताएंगे कि वोट टैंपरिंग होती है और गलत तरीके से चुनाव जीते जाते हैं तो नई पीढ़ी की मानसिकता क्या बनेगी? ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए, अगर उसपर एक्शन लेना चाहती हैं तो कोर्ट-कचहरी तक भी जा सकती हैं. उनके पास बहुत विकल्प हैं."
जनादेश स्वीकार करना पड़ता है- वारिस पठान
AIMIM नेता ने आगे कहा, "चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है. संविधान ने सभी को वोट देने का अधिकार दिया है. हर नागरिक अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है और उन्हें सत्ता देता है. यह जनता का मैनडेट है जिसे सभी को स्वीकारना पड़ता है."
'हार के बाद ही जीत है'
वारिस पठान ने सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा, "पांचों राज्यों के नतीजे आ गए हैं. कहीं बीजेपी जीती है तो कहीं कांग्रेस. जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं. बाकी जो आज हारे हैं, वो कल जीतेंगे. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. कोशिश करते रहिए. कोशिश करने से रास्ते आसान होते हैं. आत्ममंथन करते रहिए कि हार की क्या वजह होगी. फिर इसपर काम करिए. यह प्रक्रिया चलती रही है. बड़े-बड़े दिग्गज नेता भी हार गए हैं."
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