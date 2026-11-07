किरीट सोमैया के बकरीद वाले पोस्ट पर भड़के वारिस पठान, कहा- 'HC की फटकार से परेशान हैं'

अभिनेत्री दीया मिर्जा के 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' जागरूकता वीडियो को लेकर जारी विवाद अब बकरीद तक पहुंच गया गया. इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नगर निगम (BMC) को फटकार लगाई थी और वीडियो दोबारा अपलोड करने के लिए कहा था. इसपर किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर बकरीद के समय होने वाले प्रदूषण के मुद्दे को उठाया था.

अब बकरीद पर उनकी टिप्पणी पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान उनपर ही बरस पड़े हैं. उन्होंने कहा कि बकरीद BMC और कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही मनाई जाती है. इस तरह के बयान देकर देश में नफरत फैलाना बंद करें. पठान ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली फटकार से परेशान होकर वो मुद्दे को बकरीद पर ले गए हैं.

Mumbai, Maharashtra: AIMIM national spokesperson Waris Pathan, commenting on the case involving BJP leader Kirit Somaiya, says, "The Bombay High Court has strongly reprimanded him. The court has said that India is a secular country and that such baseless statements should be avoided here. The court has even directed that the video of Dia Mirza, which had been taken down, be uploaded again. He wants to spread hatred like this? Why is he so troubled after being reprimanded by the High Court?..." — IANS (@ians_india) November 5, 2026

'भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क'

वारिस पठान ने कहा, "बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और यहां इस तरह के अनाप-शनाप बकवास न करें तो ज्यादा बेहतर होगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दीया मिर्जा का जो वीडियो हटा दिया गया था, उसे फिर से अपलोड किया जाए. अब इनको नफरत फैलाना है, इनके तन बदन में आग लग गई है कि कैसे कोर्ट ने फटकार लगा दी है. तभी ये आ गए इस तरफ."

'बकरीद पर नियमों का होता है पालन'

AIMIM नेता ने आगे कहा कि इनको बताना चाहूंगा कि हर साल जो बकरीद मनती है वो BMC की गाइड लाइन के तहत ही मनाई जाती है. आपने कहा कि प्राइवेट सोसाइटी में मत करिए, तो कौन करता है? आप तो फिर भी घुस-घुसकर, अगर कोई लाता भी है कि बकरा बच्चों को दिखाने के लिए तो आप उसको घसीट-घसीटकर ले जाते हो, देखा था हमने मीरा रोड पर क्या हुआ था. सोसाइटी में कुत्ता रखने की अनुमति है, लेकिन बकरा नहीं रख सकते. हम सभी गाइड लाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाते हैं तो नफरत फैलाना बंद करें."

"Bakri Id" Pollution, Filth, Cruelty I wrote to BMC to come out with strong guidelines & action to stop slaughtering of BAKRI's in Open, Residential Areas.... on the eve of Bakri Id Hope Mumbai Municipal Corporation will also come out with Appeal to STOP Pollution & Filth & Cruelty at the time of Bakri Id, in the name of Diya Mirza Naseeruddin Shah Aamir Khan Shahrukh Khan Salman Khan Shabana Azmi .............. @mybmc @BJP4India @Dev_Fadnavis — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) November 5, 2026

मामला क्या है?

दरअसल, BMC को दिवाली का वीडिो हटाए जाने पर हाई कोर्ट से फटकार मिली थी. इसपर किरीट सोमैया ने एक्स पर एक पोस्ट कर बकरीद को प्रदूषण, गंदगी और क्रूरता मुक्त मनाए जाने के मुद्दे को उठाया. उन्होंने एक्स पर बताया कि उन्होंने इस संबंध में BMC को लेटर लिखा है औ मांग की है कि वो बकरी ईद के मौके पर खुले और रिहायशी इलाकों में बकरियों की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करें और ठोस कदम उठाएं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उम्मीद है कि मुंबई नगर निगम (BMC) भी बकरी ईद के समय होने वाले प्रदूषण, गंदगी और क्रूरता को रोकने के लिए भी दीया मिर्जा, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और शबाना आजमी के जरिए अपील करेगा.

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