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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकिरीट सोमैया के बकरीद वाले पोस्ट पर भड़के वारिस पठान, कहा- 'HC की फटकार से परेशान हैं'

किरीट सोमैया के बकरीद वाले पोस्ट पर भड़के वारिस पठान, कहा- 'HC की फटकार से परेशान हैं'

अभिनेत्री दीया मिर्जा के 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' जागरूकता वीडियो पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब किरीट सोमैया के एक पोस्ट पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Nov 2026 10:36 AM (IST)
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अभिनेत्री दीया मिर्जा के 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' जागरूकता वीडियो को लेकर जारी विवाद अब बकरीद तक पहुंच गया गया. इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नगर निगम (BMC) को फटकार लगाई थी और वीडियो दोबारा अपलोड करने के लिए कहा था. इसपर किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर बकरीद के समय होने वाले प्रदूषण के मुद्दे को उठाया था.

अब बकरीद पर उनकी टिप्पणी पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान उनपर ही बरस पड़े हैं. उन्होंने कहा कि बकरीद BMC और कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही मनाई जाती है. इस तरह के बयान देकर देश में नफरत फैलाना बंद करें. पठान ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली फटकार से परेशान होकर वो मुद्दे को बकरीद पर ले गए हैं. 

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'भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क'

वारिस पठान ने कहा, "बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और यहां इस तरह के अनाप-शनाप बकवास न करें तो ज्यादा बेहतर होगा.  कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दीया मिर्जा का जो वीडियो हटा दिया गया था, उसे फिर से अपलोड किया जाए.  अब इनको नफरत फैलाना है, इनके तन बदन में आग लग गई है कि कैसे कोर्ट ने फटकार लगा दी है. तभी ये आ गए इस तरफ."

'बकरीद पर नियमों का होता है पालन'

AIMIM नेता ने आगे कहा कि इनको बताना चाहूंगा कि हर साल जो बकरीद मनती है वो BMC की गाइड लाइन के तहत ही मनाई जाती है. आपने कहा कि प्राइवेट सोसाइटी में मत करिए, तो कौन करता है? आप तो फिर भी घुस-घुसकर, अगर कोई लाता भी है कि बकरा बच्चों को दिखाने के लिए तो आप उसको घसीट-घसीटकर ले जाते हो, देखा था हमने मीरा रोड पर क्या हुआ था. सोसाइटी में कुत्ता रखने की अनुमति है, लेकिन बकरा नहीं रख सकते. हम सभी गाइड लाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाते हैं तो नफरत फैलाना बंद करें."

मामला क्या है?

दरअसल, BMC को दिवाली का वीडिो हटाए जाने पर हाई कोर्ट से फटकार मिली थी. इसपर किरीट सोमैया ने एक्स पर एक पोस्ट कर बकरीद को प्रदूषण, गंदगी और क्रूरता मुक्त मनाए जाने के मुद्दे को उठाया. उन्होंने एक्स पर बताया कि उन्होंने इस संबंध में BMC को लेटर लिखा है औ मांग की है कि वो बकरी ईद के मौके पर खुले और रिहायशी इलाकों में बकरियों की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करें और ठोस कदम उठाएं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उम्मीद है कि मुंबई नगर निगम (BMC) भी बकरी ईद के समय होने वाले प्रदूषण, गंदगी और क्रूरता को रोकने के लिए भी दीया मिर्जा, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और शबाना आजमी के जरिए अपील करेगा. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS
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