परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच इस मसले पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो भी फैसला लेंगे, वही हमारा भी रुख होगा. उन्होंने शरद पवार की पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि कल तक BJP को गालियां दे रहे थे वो उसकी गोद में बैठ गए हैं.

AIMIM नेता वारिस पठान ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''देखने वाली बात है और मैंने पहले भी कहा है कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे. जो लोग कल तक इस विधेयक का विरोध कर रहे थे और इसकी प्रतियां जला रहे थे, वे अब हार मिलने के बाद अचानक इसका समर्थन करने के बारे में सोच रहे हैं.''

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the Delimitation Bill, AIMIM national spokesperson Waris Pathan says, "Whatever Asaduddin Owaisi decides will be our position. But what is worth watching is how things change. Those who were opposing and burning copies of this Bill until yesterday are now suddenly considering supporting it after facing defeat... The government is not increasing people's salaries, but it is in a great hurry to increase the number of MPs. First, increase people's salaries. Delimitation is a very important issue linked to the country's future, and it cannot be decided in such haste within a day or two. Those who were abusing the BJP until yesterday and calling us the BJP's B-team have now gone and sat in the BJP's lap. What answer will they give to the people?..." When you point one finger at someone, four fingers point back at you..." — ANI (@ANI) November 29, 2026

'लोगों का पगार नहीं बढ़ा रही, सांसदों की संख्या बढ़ाने की जल्दी है'

उन्होंने आगे कहा, ''ये देखने वाली बात है कि सरकार लोगों का पगार नहीं बढ़ा रही है, लेकिन सांसदों की संख्या बढ़ाने की उसे बहुत जल्दी है. पहले लोगों की तनख्वाह बढ़ाइए. परिसीमन देश का बहुत ही अहम मुद्दा है. आने वाले भविष्य का इससे सवाल जुड़ा हुआ है. इसे इतनी जल्दबाजी में एक-दो दिन के भीतर तय नहीं किया जा सकता.''

बीजेपी की गोद में बैठने वाले जनता को क्या जवाब देंगे- वारिस पठान

वारिस पठान ने तंज कसते हुए कहा, ''जो लोग कल तक BJP को गालियां दे रहे थे और हमें BJP की 'बी-टीम' कह रहे थे, वे अब जाकर BJP की गोद में बैठ गए हैं. वे जनता को क्या जवाब देंगे? जनता सवाल कर रही है. इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, तो चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं.

जनता ये सबकुछ देख रही है और जवाब देगी- वारिस पठान

उन्होंने कहा कि असल में यही बीजेपी की बी टीम हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि किसी को खुद के परिवार को बचाना है. वारिस पठान ने आगे कहा, ''लोगों ने जो वोट दिया है, उसकी क्या अहमियत रह गई है? आपके दिमाग में परिवार की प्राथमिकता ज्यादा हो गई है. जनता ये सबकुछ देख रही है और जवाब देगी."

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