'आपका ध्यान वंदे मातरम पर...' सत्य निकेतन हादसे पर वारिस पठान ने जताया दुख

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल हो रही बिल्डिंग गिरने के बाद हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. इस घटना पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने दुख जताया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने दिल्ली सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम रेखा गुप्ता की भी लापरवाही सामने आती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं- वारिस पठान

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है कि बच्चे एक इमारत के मलबे में फंसे हुए हैं और हमें खबर मिली है कि किसी की जान भी चली गई है. हम उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम कहना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. हम बस यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली प्रशासन और सरकार हर संभव कोशिश करें और मलबे में फंसे बच्चों को तुरंत बाहर निकाला जाए.''

Mumbai, Maharashtra: AIMIM national spokesperson Waris Pathan says, "It is extremely unfortunate and a very sad incident that the children are trapped inside the debris of a building, and we are hearing that someone has also lost their life. We express our deepest condolences to… pic.twitter.com/bv88Gwh6BX — IANS (@ians_india) September 6, 2026

'जब सरकार प्राथमिकता खोती है तो ऐसी घटनाएं होती हैं'

उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्रार्थना है कि वे सभी सुरक्षित और जीवित बाहर आएं. हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''ऐसा होता कब है? जब सरकार अपनी प्राथमिकता खो बैठती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं. आपको जनता की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आपका ध्यान वंदे मातरम पर है, आपका ध्यान मॉब लिंचिंग की तरफ है. आपका ध्यान कुछ नफरती चिंटूओं को बचाने में लगा है, जो कड़े से मारते हैं और सिर फाड़ देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है.''

लापरवाह लोगों को जेल में डालना चाहिए- वारिस पठान

वारिस पठान ने ये भी कहा कि जब सरकार पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान देना कम कर देती है तो इस तरह की सारी चीजें होती हैं. उन्होंने कहा, '' प्रशासन की लापरवाही या जिसकी भी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, उस बारे में पूरी रिपोर्ट जनता के सामने आना चाहिए. ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ, वहां पर क्या समस्या थी? जो भी लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ केस बनना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए. अगर मुख्यमंत्री की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है तो यकीनन सीएम रेखा गुप्ता को भी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए.''

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