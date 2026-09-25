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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवर्धा में युवती से हैवानयित! गैंगरेप करने वाले ऑटो ड्राइवर समेत 5 गिरफ्तार

वर्धा में युवती से हैवानयित! गैंगरेप करने वाले ऑटो ड्राइवर समेत 5 गिरफ्तार

वर्धा में 19 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. रेलवे पुलिस ने शिकायत के आधार पर ऑटो ड्राइवरों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 25 Sep 2026 11:10 AM (IST)
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महाराष्ट्र के वर्धा से 19 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि बाकी उनके दोस्त बताए जा रहे हैं. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, युवती अपने एक रिश्तेदार के घर चंद्रपुर गई थी. वहां से लौटते समय वह सेवाग्राम पहुंची और इसके बाद वर्धा आई. बताया जा रहा है कि उस वक्त रात काफी हो चुकी थी. पीड़िता के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच उसके साथ यह घटना हुई.

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बस डिपो छोड़ने के नाम पर स्टेशन से बाहर ले जाने का आरोप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह वर्धा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी. इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने उसे बस डिपो छोड़ने की बात कही और स्टेशन से बाहर ले गया. आरोप है कि बाहर ले जाने के बाद दो लोगों ने उसके साथ रेप किया.

पीड़िता के मुताबिक, वह किसी तरह वहां से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन पहुंची. हालांकि, कुछ देर बाद कुछ लोग फिर उसके पास आए और उसे दोबारा अपने साथ ले गए. पीड़िता का दावा है कि इस दौरान पहले मौजूद आरोपी भी उनके साथ थे.

पीड़िता ने 5-6 लोगों पर लगाया आरोप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ कुल 5-6 लोगों ने गैंगरेप किया. शिकायत मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने जिन आरोपियों की पहचान की, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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रेलवे एसपी मंगेश शिंदे ने बताया कि मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि अन्य उनके दोस्त बताए जा रहे हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Gangrape Wardha News MAHARASHTRA NEWS
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