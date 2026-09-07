Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पार्षद की सदस्यता रद्द

BMC में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पार्षद की सदस्यता रद्द

BMC चुनाव परिणाम के 8 महीने बाद भी 79 विजयी नगरसेवकों पर तलवार लटक रही है. सत्ताधारी बीजेपी सहित सभी दलों के नगरसेवक मुश्किल में नजर आ रहे हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह, वैभव परब |  Updated at : 07 Sep 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी समेत सभी नगरसेवकों पर तलवार लटक गई है. मुंबई महानगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुए और 16 जनवरी को परिणाम भी आ चुके हैं. BMC के इतिहास में पहली बार ऋतु तावड़े के रूप में बीजेपी को महापौर की कुर्सी मिली.
 
दरअसल मुंबई महानगरपालिका के 79 नगरसेवकों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. नगरसेवकों के जाति प्रमाणपत्र, गलत जानकारी, आपराधिक मामलों और संपत्ति घोषणाओं को लेकर याचिकाएं की गई है. अब तक 5 नगरसेवकों का निर्वाचन रद्द हो चुके है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 24, सत्ताधारी बीजेपी के 16, कांग्रेस के 10 मामलों समेत सभी प्रमुख दलों के नगरसेवक कानूनी चुनौती के घेरे में आई है. 

पाकिस्तान के नंबर से धमकी: मुंबई पुलिस का एक्शन, J&K का गार्ड गिरफ्तार

नगरसेवकों की बढ़ीं मुश्किलें

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद भी विजयी उम्मीदवारों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों ने विजयी नगरसेवकों के निर्वाचन को विभिन्न कारणों से चुनौती दी है. मुंबई महानगरपालिका द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 79 चुनाव याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

इस बीच, हाल ही में पूर्व महापौर विशाखा राऊत का नगरसेवक पद रद्द होने के बाद चुनाव याचिकाओं का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव में जीत हासिल करना अंतिम चरण नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज, शपथपत्र में दी गई जानकारी, जाति प्रमाणपत्र तथा उम्मीदवार द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं की कानूनी जांच भी महत्वपूर्ण है. 

खास बात यह है कि इन याचिकाओं में किसी एक दल के नगरसेवक ही निशाने पर नहीं हैं, बल्कि मुंबई के प्रमुख सर्वदलीय नगरसेवकों के खिलाफ चुनाव याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इससे चुनाव के बाद नगरसेवक के रूप में प्राप्त पद की कानूनी वैधता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

जाति प्रमाणपत्र से संपत्ति की जानकारी तक आपत्ति

पराजित उम्मीदवारों द्वारा दाखिल याचिकाओं में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. इनमें जाति प्रमाणपत्र की वैधता, उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा भ्रामक होने के आरोप, आपराधिक मामलों की जानकारी तथा संपत्ति और आर्थिक मामलों से संबंधित घोषणाओं पर आपत्ति शामिल है. 

चुनाव लड़ते समय उम्मीदवारों को शपथपत्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत, आर्थिक और कानूनी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. इस जानकारी में विसंगति अथवा गलत जानकारी दिए जाने का आरोप होने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसलिए चुनाव आवेदन और शपथपत्र में दी गई प्रत्येक जानकारी का महत्व इस पूरे मामले से सामने आया है.

शिवसेना यूबीटी के खिलाफ सर्वाधिक 24 याचिकाएं

महानगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पार्टी अनुसार स्थिति देखें तो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नगरसेवकों के खिलाफ सर्वाधिक 24 याचिकाएं दाखिल हुई हैं. इसके बाद बीजेपी के खिलाफ 16, कांग्रेस के खिलाफ 10 और शिवसेना (शिंदे) के खिलाफ 7 याचिकाएं दाखिल हुई हैं. इसके अलावा एमआईएम के खिलाफ 5, मनसे के खिलाफ 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ 1 याचिका दाखिल हुई है.

5 नगरसेवकों का निर्वाचन रद्द 

कुल 79 याचिकाओं में से अब तक 5 नगरसेवकों के निर्वाचन पर प्रतिकूल निर्णय हुआ है और उनका निर्वाचन रद्द किया गया है. इनमें शिवसेना यूबीटी के 2, एमआईएम के 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 1 नगरसेवक शामिल हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव जीतना अंतिम मंजिल नहीं है. उम्मीदवार की उम्मीदवारी से लेकर शपथपत्र में दी गई जानकारी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा मांगी गई जानकारी से यह आंकड़ा सामने आया है. जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं के सामने प्रस्तुत की गई जानकारी सही और तथ्यात्मक होना आवश्यक है. यदि उसमें किसी प्रकार की गलती, विसंगति या तथ्य छिपाने का आरोप सामने आता है, तो उसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है.

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने क्या बताया? 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बताया, "79 चुनाव याचिकाएं, उनमें से 5 नगरसेवकों का निर्वाचन रद्द होना और हाल ही में पूर्व महापौर विशाखा राऊत का पद रद्द होना. इन घटनाओं ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और शपथपत्रों की पारदर्शिता के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. 

अब बची हुई याचिकाओं में क्या निर्णय होता है, इस पर राजनीतिक क्षेत्र की नजरें टिकी हैं. यदि इनमें से कुछ और नगरसेवकों के निर्वाचन पर सवाल उठते हैं, तो इसका असर महानगरपालिका में विभिन्न दलों के संख्याबल पर भी पड़ सकता है. चुनाव में मतदाताओं का जनादेश हासिल कर विजयी होने के बावजूद न्यायिक कसौटी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मुंबई महानगरपालिका के सर्वदलीय नगरसेवकों के निर्वाचन के सामने कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है.

क्यों रद्द हुई विशाखा राऊत की सदस्यता?

जाति प्रमाणपत्र को अमान्य ठहराए जाने के मामले में विशाखा राऊत की सदस्यता रद्द की गई. मेयर ऋतु तावड़े ने आज (7 सितंबर) को सदन में इस संबंध में घोषणा की. इस संबंध में राज्य के नगर विकास विभाग ने शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद महापौर की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं.

विशाखा राऊत मुंबई महानगरपालिका की एक अनुभवी नगरसेविका के रूप में जानी जाती हैं. इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होना ठाकरे गुट की शिवसेना के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने विशाखा राऊत के जाति प्रमाणपत्र को अमान्य ठहराया था. इस फैसले के बाद उनकी नगरसेवक सदस्यता पर भी अयोग्यता की तलवार लटक रही थी.

किशोरी पेडणेकर नाराज हुईं

इस बीच, आज मुंबई महानगरपालिका की सामान्य सभा में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला. महानगरपालिका स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित करने में हुई देरी और GeM पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर किशोरी पेडणेकर ने सदन में अपनी बात रखी.

उन्होंने कहा कि वह सदन के नेता का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर वे उनके प्रति आक्रामक रवैया अपनाएंगे तो यह उचित नहीं है. इस पर मुंबई महानगरपालिका की विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने सदन के नेता की भूमिका पर आपत्ति जताई.

सदन के नेता का पलटवार

बीजेपी नेता और सदन के नेता गणेश खणकर ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे भीतर आज भी नैतिकता बाकी है और आज भी मुंबई देख रही है कि सदन में हंगामा कौन कर रहा है. हमारे घरों में भी बहनें हैं, इसलिए जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे सुनने की क्षमता रखनी चाहिए.

इसके बाद महापौर ने सुझाव दिया कि किसी एक मुद्दे पर चार घंटे बर्बाद नहीं किए जाने चाहिए और सभी को बोलने का अवसर मिलना चाहिए. हंगामा होने पर कई महत्वपूर्ण विषय अधूरे रह जाते हैं, इसलिए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

BMC ने टीपू सुल्तान उद्यान का प्रस्ताव वापस लेने की सिफारिश, कमेटी में होगा फैसला

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
BMC Uddhav Thackeray MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
पाकिस्तान के नंबर से धमकी: मुंबई पुलिस का एक्शन, J&K का गार्ड गिरफ्तार
पाकिस्तान के नंबर से धमकी: मुंबई पुलिस का एक्शन, J&K का गार्ड गिरफ्तार
महाराष्ट्र
BMC ने टीपू सुल्तान उद्यान का प्रस्ताव वापस लेने की सिफारिश, कमेटी में होगा फैसला
BMC ने टीपू सुल्तान उद्यान का प्रस्ताव वापस लेने की सिफारिश, कमेटी में होगा फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: नवरात्रि के गरबा में मुस्लिम बैन, VHP की गाइडलाइंस पर भड़का विपक्ष
महाराष्ट्र: नवरात्रि के गरबा में मुस्लिम बैन, VHP की गाइडलाइंस पर भड़का विपक्ष
महाराष्ट्र
मनोज जरांगे पाटील का बड़ा ऐलान, मांगें पूरी होने तक पानी भी नहीं पियेंगे
मनोज जरांगे पाटील का बड़ा ऐलान, मांगें पूरी होने तक पानी भी नहीं पियेंगे
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'
बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Aasif Khan की Entry, जानिए कौन हैं Salman Khan के शो के नए Contestant?
Bigg Boss 20: Aasif Khan की Entry, जानिए कौन हैं Salman Khan के शो के नए Contestant?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Kanika Mann की धमाकेदार Entry, Guddan के बाद अब घर में दिखेगा नया अंदाज!
Bigg Boss 20: Kanika Mann की धमाकेदार Entry, Guddan के बाद अब घर में दिखेगा नया अंदाज!
ENT LIVE
Abhishek Malhan ने Elvish Yadav और Prince Narula की लड़ाई पर दिया बड़ा बयान
Abhishek Malhan ने Elvish Yadav और Prince Narula की लड़ाई पर दिया बड़ा बयान
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Kitchen में होगा खाना, गॉसिप और कंट्रोवर्सी का पूरा मसाला
Bigg Boss 20 House Tour: Kitchen में होगा खाना, गॉसिप और कंट्रोवर्सी का पूरा मसाला
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
Embed widget