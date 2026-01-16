वसई-विरार शहर महानगर पालिका (VVMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिससे 15 जनवरी, 2026 को मुंबई के उत्तर में बड़े शहरी क्षेत्र में हुई चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं, जिसमें वसई-विरार भी शामिल है, में नागरिक चुनाव एक समन्वित कार्यक्रम के तहत हुए थे, जिसमें राज्य चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को एक ही समय पर गिनती का निर्देश दिया था. निगम में पार्षदों के लिए 115 सीटें हैं और इन चुनावों तक यह प्रशासनिक शासन के अधीन था.

लगभग 1,335 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ, जिसमें हजारों चुनाव कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था. मतदान से पहले, नागरिक प्रशासन ने स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की ताकि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए वोट डालने वाले नागरिकों को होटल बिल, ऑटो रिक्शा किराए, बस टिकट और अन्य सेवाओं पर छूट दी गई - यह पहल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई थी.

मतदान के दौरान कई जगहों से मिली रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में रुक-रुक कर तकनीकी समस्याओं की बात सामने आई, जिसमें वार्ड नंबर 26 के एक केंद्र पर लगभग तीन घंटे तक मतदान अस्थायी रूप से रुक गया था, जिससे मतदान के दिन परिचालन चुनौतियों को उजागर किया गया.