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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवसई में वायरल ATM! 100 रुपये निकालने पर मिले 500 के नोट, कैश के लिए उमड़ी भीड़

वसई में वायरल ATM! 100 रुपये निकालने पर मिले 500 के नोट, कैश के लिए उमड़ी भीड़

Vasai Viral ATM: वसई में स्थित इस ATM से जब एक ग्राहक ने 100 रुपये निकालने का अनुरोध किया, तो इसने चौंकाने वाले 500 रुपये निकाल दिए, जबकि खाते से सिर्फ़ 100 रुपये ही काटे गए थे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 18 May 2026 11:06 PM (IST)
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मुंबई से सटे वसई के गोलानी नाका इलाके में स्थित एक Hitachi ATM अचानक ग्राहकों के लिए कुबेर के खजाने की तरह काम करने लगी. शनिवार को इस एटीएम में तकनीकी खराबी के कारण ATM मशीन ग्राहकों द्वारा निकाले जाने के लिए अनुरोध की गई राशि से कई गुना ज़्यादा पैसे निकाल रही थी. इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मांगे 100 रुपये तो ATM से निकले 500 रुपये

जब एक ग्राहक ने 100 रुपये निकालने का अनुरोध किया, तो ATM ने चौंकाने वाले 500 रुपये निकाल दिए. हालांकि, खाते के रिकॉर्ड से पता चला कि खाते से सिर्फ़ 100 रुपये ही काटे गए थे. इसी तरह, यह भी देखा गया कि जब 400 रुपये निकालने का अनुरोध किया गया, तो मशीन ने 2,000 रुपये निकाल दिए.

ATM के बाहर जमा हुई भीड़

जैसे ही इस घटना की खबर इलाके में तेजी से फैली, ATM के बाहर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई. इस अचानक आई तकनीकी खराबी से होने वाली संभावित वित्तीय गड़बड़ियों को देखते हुए, स्थानीय पुलिस ने तुरंत दखल दिया और ATM पर सभी लेन-देन रोक दिए.

तकनीकी टीम ATM मशीन की कर रही जांच

संबंधित बैंक और उसके तकनीकी विभाग को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, और एक तकनीकी टीम फ़िलहाल मशीन की जांच कर रही है. बताया गया है कि ATM सेवाएं तभी फिर से शुरू होंगी जब मशीन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 18 May 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
ATM MAHARASHTRA NEWS Vasai News
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