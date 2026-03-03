ईरान-इज़राइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से दुबई सहित यूएई में फंसे महाराष्ट्र के 164 नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्काल पहल की. उन्होंने प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत की और विशेष उड़ानों की व्यवस्था कराई. आज ये नागरिक फुजैराह से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं.

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक दुबई और अन्य अमीरात में फंस गए थे. महाराष्ट्र के नागरिकों की स्थिति की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार सक्रिय हुई.

विशेष उड़ानों की व्यवस्था

इन प्रयासों के तहत Star Air की दो विशेष उड़ानें आज Fujairah International Airport से संचालित की जा रही हैं. निर्धारित समय के अनुसार, विमान VT-GSO आज (3 मार्च, 2026) शाम के 3:30 बजे टेकऑफ करेगी और विमान VT-GSH शाम के 4:30 बजे टेकऑफ करेगी.

इन दोनों विमानों के माध्यम से कुल 164 यात्री आज शाम 5:30 से 7:00 बजे के बीच मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे. प्रशासन ने एयरपोर्ट पर आवश्यक समन्वय और स्वागत व्यवस्था भी सुनिश्चित की है, ताकि सभी यात्रियों की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके.

किन नागरिकों को मिली राहत?

इन यात्रियों में पुणे स्थित Indira School of Business Studies के 84 छात्र शामिल हैं, जो शैक्षणिक कार्यक्रम के सिलसिले में दुबई गए थे. इसके अलावा ठाणे, मुरबाड, अहिल्यानगर और अन्य क्षेत्रों के नागरिक भी इस सूची में हैं.

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने 2 दिन पहले इन मराठी नागरिकों से सीधे संवाद किया था. उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था कि सभी सुरक्षित हैं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाएगी.

इसके बाद संबंधित सभी एजेंसियों, विमानन कंपनियों और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा गया. इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 164 यात्रियों की सुरक्षित वापसी आज संभव हो रही है.