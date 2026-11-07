ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: KBC गया, UPSC में भी हुआ फेल तो बना शातिर चोर, अब दिल्ली से गिरफ्तार

मुंबई: KBC गया, UPSC में भी हुआ फेल तो बना शातिर चोर, अब दिल्ली से गिरफ्तार

UPSC और KBC में नाकामी के बाद कारोबार में घाटा झेलने वाले बिहार के 42 वर्षीय शख्स को मुंबई पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया. करीब 5 लाख की चेन बरामद हुई.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Nov 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की कांदिवली पुलिस ने करीब 5 लाख रुपये की सोने की चेन चोरी करने के आरोप में 42 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी की कहानी भी हैरान करने वाली है. वह कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है. उसने UPSC की तैयारी की और टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में भी किस्मत आजमाई. लेकिन दोनों जगह उसे सफलता नहीं मिली. इसके बाद पत्नी के साथ शुरू किया गया कारोबार भी घाटे में चला गया. कर्ज बढ़ने पर उसने कथित तौर पर ज्वेलरी दुकानों में चोरी शुरू कर दी. पुलिस ने उसे करीब एक साल बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

आरोपी की पहचान सतीश कुमार कृष्णप्रसाद केसरी के रूप में हुई है. वह बिहार का रहने वाला है. काम की तलाश में वह दिल्ली आया था. यहां पार्ट टाइम नौकरी के साथ UPSC की तैयारी करता रहा, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो सका. इसके बाद उसने KBC के सीजन-8 में हिस्सा लिया. वह अंतिम एपिसोड के लिए चुने गए 10 प्रतियोगियों में शामिल था, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला
'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!

यह भी पढ़ें- 'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला

कारोबार में नुकसान से बढ़ा कर्ज

UPSC और KBC में कामयाबी नहीं मिलने के बाद उसने पत्नी के साथ टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया. इसके लिए कर्ज लेकर चार से पांच गाड़ियां खरीदीं. इन गाड़ियों को ओला और उबर पर चलाया गया. हालांकि, कारोबार में नुकसान हुआ और उस पर कर्ज बढ़ता चला गया. पुलिस के मुताबिक, इसी आर्थिक परेशानी के बाद उसने चोरी का रास्ता चुना.

ग्राहक बनकर ज्वेलरी दुकानों की करता था रेकी

पुलिस के अनुसार, आरोपी ज्वेलरी की दुकानों में ग्राहक बनकर जाता था. वह दुकानदार से अलग-अलग आभूषण दिखाने को कहता था. इसी दौरान मौका देखकर गहने लेकर फरार हो जाता था. 15 नवंबर 2025 को उसने कांदिवली पश्चिम के मथुरादास रोड स्थित पद्मावती ज्वेलर्स से 43.2 ग्राम की सोने की चेन चुरा ली थी. इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है.

फर्जी आधार कार्ड से पुलिस को किया गुमराह

चोरी के बाद आरोपी करीब एक साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. उसने डॉर्मिटरी में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड की जानकारी दी थी. उसके दिए मोबाइल नंबर भी बंद थे. इससे जांच में पुलिस को परेशानी हुई. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई. 28 अक्टूबर 2026 को उसे दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने चोरी की चेन भी बरामद कर ली है. पूछताछ में उसने दिंडोशी इलाके में हुई एक अन्य चोरी में भी शामिल होने की बात बताई है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला
'वोट चोरी में भी हिंदू-मुसलमान करने लगे', संजय राउत का बीजेपी पर हमला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, ठाणे से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
कार
Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
शिक्षा
RBSE Rajsthan Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget