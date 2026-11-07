मुंबई: KBC गया, UPSC में भी हुआ फेल तो बना शातिर चोर, अब दिल्ली से गिरफ्तार

मुंबई की कांदिवली पुलिस ने करीब 5 लाख रुपये की सोने की चेन चोरी करने के आरोप में 42 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी की कहानी भी हैरान करने वाली है. वह कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है. उसने UPSC की तैयारी की और टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में भी किस्मत आजमाई. लेकिन दोनों जगह उसे सफलता नहीं मिली. इसके बाद पत्नी के साथ शुरू किया गया कारोबार भी घाटे में चला गया. कर्ज बढ़ने पर उसने कथित तौर पर ज्वेलरी दुकानों में चोरी शुरू कर दी. पुलिस ने उसे करीब एक साल बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

आरोपी की पहचान सतीश कुमार कृष्णप्रसाद केसरी के रूप में हुई है. वह बिहार का रहने वाला है. काम की तलाश में वह दिल्ली आया था. यहां पार्ट टाइम नौकरी के साथ UPSC की तैयारी करता रहा, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो सका. इसके बाद उसने KBC के सीजन-8 में हिस्सा लिया. वह अंतिम एपिसोड के लिए चुने गए 10 प्रतियोगियों में शामिल था, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया.

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कारोबार में नुकसान से बढ़ा कर्ज

UPSC और KBC में कामयाबी नहीं मिलने के बाद उसने पत्नी के साथ टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया. इसके लिए कर्ज लेकर चार से पांच गाड़ियां खरीदीं. इन गाड़ियों को ओला और उबर पर चलाया गया. हालांकि, कारोबार में नुकसान हुआ और उस पर कर्ज बढ़ता चला गया. पुलिस के मुताबिक, इसी आर्थिक परेशानी के बाद उसने चोरी का रास्ता चुना.

ग्राहक बनकर ज्वेलरी दुकानों की करता था रेकी

पुलिस के अनुसार, आरोपी ज्वेलरी की दुकानों में ग्राहक बनकर जाता था. वह दुकानदार से अलग-अलग आभूषण दिखाने को कहता था. इसी दौरान मौका देखकर गहने लेकर फरार हो जाता था. 15 नवंबर 2025 को उसने कांदिवली पश्चिम के मथुरादास रोड स्थित पद्मावती ज्वेलर्स से 43.2 ग्राम की सोने की चेन चुरा ली थी. इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है.

फर्जी आधार कार्ड से पुलिस को किया गुमराह

चोरी के बाद आरोपी करीब एक साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. उसने डॉर्मिटरी में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड की जानकारी दी थी. उसके दिए मोबाइल नंबर भी बंद थे. इससे जांच में पुलिस को परेशानी हुई. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई. 28 अक्टूबर 2026 को उसे दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने चोरी की चेन भी बरामद कर ली है. पूछताछ में उसने दिंडोशी इलाके में हुई एक अन्य चोरी में भी शामिल होने की बात बताई है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की जांच जारी है.

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