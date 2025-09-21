Maharashtra: ATS ने भिवंडी से 3 युवकों को किया गिरफ्तार, फिलिस्तीन के लिए फंड जुटाने का आरोप

उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (UP ATS) ने शनिवार (20 सितंबर) को महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये युवक फिलिस्तीन के लिए फंड इकट्ठा कर विदेश भेज रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अयान मोहम्मद हुसैन, अबु सुफियान तजम्मुल अंसारी और जैद नोतीयार अब्दुल कादिर के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, ये तीनों आरोपियों ने करीब 3 लाख रुपये इकट्ठा किए थे. ये रकम उत्तर प्रदेश में मौजूद उनके सहयोगियों के जरिए विदेश भेजी जा रही थी. अधिकारियों का कहना है कि यह लेन-देन पूरी तरह बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था.

निगरानी के बाद एटीएस ने पकड़ा

एटीएस ने बताया कि शुक्रवार से ही तीनों की निगरानी की जा रही थी. शनिवार दोपहर, स्थानीय पुलिस की मदद से कार्रवाई की गई. सबसे पहले अबु सुफियान को गुलजार नगर के एक फ्लैट से पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान उसने बाकी दो साथियों का नाम भी बता दिया. इसके बाद मोहम्मद अयान और जैद को भी गिरफ्तार किया गया.

आगे की जांच में जुटी एजेंसियां

तीनों को शांति नगर पुलिस स्टेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया और आगे की जांच के लिए लखनऊ भेजा गया. जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि आरोपियों ने किन वित्तीय और ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इनके और कौन-कौन से सहयोगी हो सकते हैं.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह मामला फिलिस्तीन फंडिंग से जुड़ा है और इसे लेकर यूपी एटीएस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें.

भिवंडी और आसपास के इलाके में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में आम लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लेन-देन या फंडिंग से जुड़ी गतिविधि देखे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.