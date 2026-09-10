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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगरबा में मुस्लिम बैन पर NDA में असहमति? अब अठावले बोले- 'ऐसे बयान...'

गरबा में मुस्लिम बैन पर NDA में असहमति? अब अठावले बोले- 'ऐसे बयान...'

महाराष्ट्र में होने वाले नवरात्रि कार्यक्रमों को लेकर VHP की ओर से जारी गाइडलाइंस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने असहमति जताई है. उन्होंने कहा कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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महाराष्ट्र में होने वाले नवरात्रि कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से जारी गाइडलाइंस पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. विपक्षी दल इसपर आपत्ति जता रहे हैं और इसे  मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं. अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इसपर अपनी असहमती जताई है.

उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बयानों से सहमति नहीं रखते हैं. मुस्लिमों के दरगाह में हिंदू अधिक जाते हैं इसलिए वो मानते हैं कि किसी मुस्लिम को गरबे में शामिल होने से रोका नहीं जाना चाहिए.

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अठावले ने VHP के फैसले पर क्या कहा?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अठावले ने कहा, "हम ऐसे बयानों से सहमत नहीं हैं क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू है. यहां सभी धर्मों के लोगों को त्योहार मनाने का अधिकार है. हमने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना देखी है. कभी-कभी विवाद हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें कहना सही नहीं है. मुस्लिम के दरगाह होते हैं उसमें अधिकतर हिंदू जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि मुसलमानों को गरबा कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए."

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, VHP ने महाराष्ट्र में नवरात्री के समय होने वाले गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. VHP का कहना है कि यह त्योहार हिंदू देवी की अराधना से जुड़ा है  इसलिए इसमें मुसलमानों को गरबा-डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके साथ ही कुछ नियम भी तय किए हैं, जिसमें गरबा में शामिल होने वालों के आधार कार्ड चेक करना और माथे पर तिलक लगाना शामिल है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 10 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE MAHARSHTRA NEWS
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