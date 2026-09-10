गरबा में मुस्लिम बैन पर NDA में असहमति? अब अठावले बोले- 'ऐसे बयान...'

महाराष्ट्र में होने वाले नवरात्रि कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से जारी गाइडलाइंस पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. विपक्षी दल इसपर आपत्ति जता रहे हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं. अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इसपर अपनी असहमती जताई है.

उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बयानों से सहमति नहीं रखते हैं. मुस्लिमों के दरगाह में हिंदू अधिक जाते हैं इसलिए वो मानते हैं कि किसी मुस्लिम को गरबे में शामिल होने से रोका नहीं जाना चाहिए.

महाराष्ट्र: नवरात्रि के गरबा में मुस्लिम बैन, VHP की गाइडलाइंस पर भड़का विपक्ष

#WATCH | Bilaspur, Chhattisgarh: On the VHP's guidelines regarding Navratri events in Maharashtra, Union Minister Ramdas Athawale says, "...We do not agree with such statements because the Constitution of Baba Bhimrao Ambedkar applies across the entire country. People of all… pic.twitter.com/GuvMR06GQK — ANI (@ANI) September 9, 2026

अठावले ने VHP के फैसले पर क्या कहा?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अठावले ने कहा, "हम ऐसे बयानों से सहमत नहीं हैं क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू है. यहां सभी धर्मों के लोगों को त्योहार मनाने का अधिकार है. हमने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना देखी है. कभी-कभी विवाद हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें कहना सही नहीं है. मुस्लिम के दरगाह होते हैं उसमें अधिकतर हिंदू जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि मुसलमानों को गरबा कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए."

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, VHP ने महाराष्ट्र में नवरात्री के समय होने वाले गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. VHP का कहना है कि यह त्योहार हिंदू देवी की अराधना से जुड़ा है इसलिए इसमें मुसलमानों को गरबा-डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके साथ ही कुछ नियम भी तय किए हैं, जिसमें गरबा में शामिल होने वालों के आधार कार्ड चेक करना और माथे पर तिलक लगाना शामिल है.

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