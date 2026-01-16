उल्हासनगर नगर निगम (UMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में 15 जनवरी को हुए मतदान के साथ शुरू हुई प्रक्रिया पूरी होगी.

पिछले नगर निगम चुनाव के सात साल से ज़्यादा समय बाद उल्हासनगर में 20 वार्डों में 78 पार्षद सीटों के लिए मतदान हुआ था. अनुमानित 4.39 लाख रजिस्टर्ड वोटर वोट डालने के योग्य थे, जिसमें 430 से ज़्यादा उम्मीदवार अलग-अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे.

बड़े पैमाने पर तैयारियों के बावजूद, जिसमें 596 पोलिंग सेंटर और हजारों चुनाव कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल थी. पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तकनीकी समस्याओं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को शुरुआती भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में बताया.

उल्हासनगर नगर निगम, जो ठाणे जिले और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत शहर का प्रशासन चलाता है, अपने पिछले चुने हुए कार्यकाल की समाप्ति के बाद से प्रशासनिक शासन के अधीन था.