हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउल्हासनगर महानगरपालिका में बड़ा उलटफेर, एकनाथ शिंदे गुट में पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के दो नगरसेवक

उल्हासनगर महानगरपालिका में बड़ा उलटफेर, एकनाथ शिंदे गुट में पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के दो नगरसेवक

Ulhasnagar Election Result: उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी से चुने गए दो नगरसेवकों ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है. एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा गया.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव के बीच शहर की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. वंचित बहुजन आघाड़ी से निर्वाचित दो नगरसेवकों ने शिवसेना (शिंदे गुट) को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. इससे महानगरपालिका के सियासी समीकरणों में हलचल तेज हो गई है और शिवसेना की स्थिति पहले से मजबूत होती नजर आ रही है.

एकनाथ शिंदे के निवास पर सौंपा समर्थन पत्र

वंचित बहुजन आघाड़ी से निर्वाचित नगरसेविका सुरेखा सोनावणे और नगरसेवक विकास खरात ने मुंबई में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास पर उनसे मुलाकात की. इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से शिवसेना को समर्थन देने का पत्र सौंपा.

मुलाकात के समय कल्याण-डोंबिवली से सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान स्थानीय विकास, प्रभाग की समस्याओं और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

विकास को बताया समर्थन की वजह

नगरसेवकों का कहना है कि उन्होंने यह फैसला अपने-अपने प्रभाग के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर लिया है. उनका मानना है कि शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ आने से इलाके में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी. खास तौर पर दलित बस्ती सुधार योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं, सड़कों, नालियों और अन्य जरूरी कामों को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में हुई घोषणा

इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉ. बालाजी किणीकर, पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, नगरसेवक योगेश जानकर और शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता राहुल लोंढे भी उपस्थित थे. सभी नेताओं ने इस समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उल्हासनगर के विकास को नई दिशा मिलेगी.

महानगरपालिका की राजनीति में असर

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस समर्थन से उल्हासनगर महानगरपालिका में शिवसेना (शिंदे गुट) की पकड़ मजबूत होगी. आने वाले दिनों में अन्य नगरसेवकों के भी पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं. कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है.

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 19 Jan 2026 09:01 AM (IST)
Ulhasnagar News MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
