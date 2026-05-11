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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: बहन की अंतरजातीय शादी से नाराज भाई बना हैवान! जीजा पर पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला

Maharashtra: बहन की अंतरजातीय शादी से नाराज भाई बना हैवान! जीजा पर पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के उल्हासनगर में बहन के अंतरजातीय विवाह से नाराज भाई ने पेट्रोल पंप पर अपने जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें युवक गंभीर घायल हो गया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 11 May 2026 07:06 PM (IST)
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Ulhasnagar Crime News: महाराष्ट्र के उल्हासनगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बहन के अंतरजातीय विवाह से नाराज एक भाई ने अपने ही जीजा पर पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला कर दिया. धारदार चाकू से किए गए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गया.

पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपी शकील खान और उसके साथी अरबाज खान को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी बहन के दूसरी जाति में शादी करने से नाराज था और इसी रंजिश में उसने हमले की साजिश रची.

पेट्रोल पंप पर हुआ खूनी हमला

मिली जानकारी के अनुसार, उल्हासनगर का कैंप नंबर 5 इलाका में रोज की तरह चहल-पहल शुरू थी. यहां एक पेट्रोल पंप पर नागेश चव्हाण अपनी ड्यूटी खत्म कर के घर जाने की तैयारी कर रहा था. उसी समय काल की तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर शकील खान और उसका साथी वहां पहुंचे.

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कुछ समझ आने से पहले ही दोनों ने नागेश को पकड़ लिया और शकील ने अपनी कमर से चाकू निकालकर उसके पेट पर कई वार कर दिए. अचानक हुए हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई. घायल नागेश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए.

अंतरजातीय विवाह से था गुस्सा

घटना के बाद लोगों ने गंभीर रूप से घायल नागेश को तुरंत उल्हासनगर के केंद्रीय अस्पताल में पहुंचा. हालत गंभीर और घाव गहरा होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए मुंबई रेफर किया गया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही हिललाइन पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी शकील खान ने कबूल किया कि वह अपनी बहन के अंतरजातीय विवाह से नाराज था.

शकील के दिमाग में घूम रहा था कि "मेरी बहन ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कैसे की?" इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने जीजा को खत्म करने की साजिश रची थी. पुलिस के अनुसार, मामले की आगे जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 11 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Ulhasnagar Crime News Intercaste Marriage Dispute
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