दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'

दिशा सालियन मौत मामले में FIR दर्ज होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका नाम भी लिया जा रहा है, जबकि उनका संबंधित व्यक्ति से कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह से नाम लिया जाना राजनीतिक मकसद से प्रेरित है.

मेरा भी नाम है, आपका भी नाम आएगा- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा, “मेरा भी नाम है. आपका भी नाम आएगा. कब तक सहन करते रहेंगे? मोदी और ट्रंप का भी नाम आएगा. आखिर नाम क्यों लिया जा रहा है? यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है.”

उद्धव ठाकरे ने कानूनी रास्ता अपनाने की दी चेतावनी

पूर्व सीएम ने कहा कि अब तक वे इस मामले पर चुप थे लेकिन लगातार हो रहे चरित्रहनन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो वे भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, “हम चुप थे. बेवजह चरित्रहनन बहुत हो गया, बस. वरना हम भी कानूनी रास्ते से जाएंगे. हमारा उससे कोई संबंध नहीं है.”

कोई गलत काम करेगा तो बदनामी तो होगी- सतीश सालियान

वहीं, दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान से जब सवाल किया गया कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा, ''आप अपने बेटे को संभाल कर रखो. आप उसे गलत काम क्यों करने देते हैं? जब कोई गलत काम करेगा तो बदनामी तो होगी ही, खासकर तब जब वह इतने बड़े पद पर हो. उसे मंत्री क्यों बनाया? मंत्री जनता की सुरक्षा करने के लिए बनता है, लोगों को खराब करने के लिए नहीं बनता है.''

उन्होंने ये भी कहा कि हमलोग शनिवार (19 सितंबर) को 4 बजे उसके घर पर नोटिस देने के लिए जाने वाले हैं. वो हमें धमकी देते हैं तो हम भी बता देंगे कि एक आम आदमी के पास कितनी ताकत है.''

Mumbai, Maharashtra: On Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray's statement, Satish Salian, the father of the late Disha Salian says, "....Then why don't you control and rein in your son? Why do you let him do wrong things? When someone engages in wrongful acts, defamation is… pic.twitter.com/D2bbPv0aat — IANS (@ians_india) September 17, 2026

आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे- सतीश सालियान

सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे को घेरते हुए आगे कहा, "अगर वो जानते नहीं है, तो उनके मोबाइल टावर की लोकेशन कैसे मैच हो रही है? आदित्य ठाकरे सौ टका झूठ बोल रहे हैं. मोबाइल टावर की लोकेशन मैच होना अपने आप में एक प्रूफ है. वो अंदर जाने वाले हैं, इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा काम करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे. आपने खराब काम किया है इसलिए बदनामी हो रही है. बेटी को बदनाम करेंगे तो हम भी क्या उनको छोड़ेंगे?"

आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, 'दिशा सालियान से कभी मैं...'