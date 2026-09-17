गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'

दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'

दिशा सालियन मौत मामले में एफआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह से नाम लिया जाना राजनीतिक मकसद से प्रेरित है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 17 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिशा सालियन मौत मामले में FIR दर्ज होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका नाम भी लिया जा रहा है, जबकि उनका संबंधित व्यक्ति से कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह से नाम लिया जाना राजनीतिक मकसद से प्रेरित है.

मेरा भी नाम है, आपका भी नाम आएगा- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा, “मेरा भी नाम है. आपका भी नाम आएगा. कब तक सहन करते रहेंगे? मोदी और ट्रंप का भी नाम आएगा. आखिर नाम क्यों लिया जा रहा है? यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है.”

उद्धव ठाकरे ने कानूनी रास्ता अपनाने की दी चेतावनी

पूर्व सीएम ने कहा कि अब तक वे इस मामले पर चुप थे लेकिन लगातार हो रहे चरित्रहनन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो वे भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, “हम चुप थे. बेवजह चरित्रहनन बहुत हो गया, बस. वरना हम भी कानूनी रास्ते से जाएंगे. हमारा उससे कोई संबंध नहीं है.”

कोई गलत काम करेगा तो बदनामी तो होगी- सतीश सालियान

वहीं, दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान से जब सवाल किया गया कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा, ''आप अपने बेटे को संभाल कर रखो. आप उसे गलत काम क्यों करने देते हैं? जब कोई गलत काम करेगा तो बदनामी तो होगी ही, खासकर तब जब वह इतने बड़े पद पर हो. उसे मंत्री क्यों बनाया? मंत्री जनता की सुरक्षा करने के लिए बनता है, लोगों को खराब करने के लिए नहीं बनता है.'' 

उन्होंने ये भी कहा कि हमलोग शनिवार (19 सितंबर) को 4 बजे उसके घर पर नोटिस देने के लिए जाने वाले हैं. वो हमें धमकी देते हैं तो हम भी बता देंगे कि एक आम आदमी के पास कितनी ताकत है.''

आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे- सतीश सालियान

सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे को घेरते हुए आगे कहा, "अगर वो जानते नहीं है, तो उनके मोबाइल टावर की लोकेशन कैसे मैच हो रही है? आदित्य ठाकरे सौ टका झूठ बोल रहे हैं. मोबाइल टावर की लोकेशन मैच होना अपने आप में एक प्रूफ है. वो अंदर जाने वाले हैं, इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा काम करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे. आपने खराब काम किया है इसलिए बदनामी हो रही है. बेटी को बदनाम करेंगे तो हम भी क्या उनको छोड़ेंगे?"

आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, 'दिशा सालियान से कभी मैं...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Disha Salian Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत बोले, '...बहुत बड़ी उपलब्धि है'
PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत बोले, '...बहुत बड़ी उपलब्धि है'
महाराष्ट्र
CSMIA को लेकर 2015 के पत्र से खुलासा, MIAL के कर्माचारियों ने किया धोखा?
CSMIA को लेकर 2015 के पत्र से खुलासा, MIAL के कर्माचारियों ने किया धोखा?
महाराष्ट्र
BMC में ब्लैक लिस्ट कंपनी को 14 करोड़ का ठेका, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
BMC में ब्लैक लिस्ट कंपनी को 14 करोड़ का ठेका, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
'माफी मांगो और 500 करोड़...' दिशा सालियान मामले में बुरे फंसे आदित्य ठाकरे?
'माफी मांगो और 500 करोड़...' दिशा सालियान मामले में बुरे फंसे आदित्य ठाकरे?
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
स्पोर्ट्स
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget