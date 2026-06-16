Live: उद्धव गुट में फूट से पहले संजय राउत का दावा, 'सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये दिए गए'

महाराष्ट्र से बड़ी सियासी हलचल सामने आई है. उद्धव ठाकरे के विधायकों के बाद अब सांसदों में टूट होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी के छह सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार की सुबह वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं. उद्धव गुट के पास कुल नौ लोकसभा सांसद हैं. अब सांसदों का टूटना पार्टी के लिए बड़ा झटका है.

एक तरफ बंगाल में टीएमसी में टूट देखने को मिल रही है. यही टूट की 'आग' अब उद्धव खेमे तक पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, ये सभी सांसद शिंदे गुट को समर्थन देने का मन बना चुके हैं. इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये ऑफर किए गए.

अपने एक्स पोस्ट में संजय राउत ने लिखा, "अपना सपना मनी मनी! यह चौंकाने वाली और घिनौनी बात है कि खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात ₹15 करोड़ प्रति सांसद की पेशकश की जा रही है." अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग किया है.