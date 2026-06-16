Live: उद्धव गुट में फूट से पहले संजय राउत का दावा, 'सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये दिए गए'
Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: उद्धव ठाकरे की बड़ी पार्टी में टूट होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, छह सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार को स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं.
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महाराष्ट्र से बड़ी सियासी हलचल सामने आई है. उद्धव ठाकरे के विधायकों के बाद अब सांसदों में टूट होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी के छह सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार की सुबह वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं. उद्धव गुट के पास कुल नौ लोकसभा सांसद हैं. अब सांसदों का टूटना पार्टी के लिए बड़ा झटका है.
एक तरफ बंगाल में टीएमसी में टूट देखने को मिल रही है. यही टूट की 'आग' अब उद्धव खेमे तक पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, ये सभी सांसद शिंदे गुट को समर्थन देने का मन बना चुके हैं. इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये ऑफर किए गए.
अपने एक्स पोस्ट में संजय राउत ने लिखा, "अपना सपना मनी मनी! यह चौंकाने वाली और घिनौनी बात है कि खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात ₹15 करोड़ प्रति सांसद की पेशकश की जा रही है." अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग किया है.
संजय राउत ने खरीद फरोख्त का लगाया आरोप
महाराष्ट्र की सियासी घटनाक्रम पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है. राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''अपना सपना मनी… मनी! महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये की एडवांस रकम दिए जाने की जानकारी बेहद चौंकाने वाली और घृणित है!''
बीजेपी राजनीतिक दलों को तोड़ रही- संजय राउत
राज्यसभा सांसद संज राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम कर रही है, जो देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘शिवसेना (यूबीटी) के सभी सांसद एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे.’’उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच रविवार (14 जून) को पार्टी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी.