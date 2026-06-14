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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपार्टी में टूट की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने बुलाई सांसदों की बैठक, संजय राउत बोले- 'हम खुद टाइगर...'

पार्टी में टूट की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने बुलाई सांसदों की बैठक, संजय राउत बोले- 'हम खुद टाइगर...'

Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि 4 सांसद बैठक में उपस्थित रहे और 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों को लेकर अफवाह न फैलाएं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की रविवार (14 जून) को मातोश्री में अहम बैठक हुई. कुछ सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि 9 सांसद बैठक में शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति तय हुई है. उन्होंने कहा कि 4 सांसद बैठक में उपस्थित रहे और 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. राउत ने ये भी कहा कि सांसदों को लेकर जो अफवाह फैला रहे हैं उसे बंद कीजिए.

बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर को लेकर सवाल पर संजय राउत ने कहा, ''हम खुद टाइगर हैं. क्या ऑपरेशन टाइगर? हम ऑपरेशन Wolf करेंगे. सारे सांसद आए थे. कुछ ऑनलाइन उपलब्ध थे. संजय जाधव जो नहीं थे वो 2 दिन बाद मातोश्री आयेंगे.''

बैठक में कितने सांसद रहे मौजूद?

शिवसेना (यूबीटी) की बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई, नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे और मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दिना पाटिल मौजूद रहे. हालांकि बताया जा रहा है कि संजय दीना पाटिल बैठक के बाद पहुंचे. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा कि और भी काम होते हैं. अब मैं आ तो गया हूं, आप देख रहे हैं. 

मुझ पर किसी का दबाव नहीं- संजय दीना पाटिल

संजय दीना पाटिल ये भी कहा, ''मेरी कॉन्वॉय की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मुझे आने में देरी हुई. मुझ पर किसी का दबाव नही है. शिकायत तो हर परिवार में होती है 
लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है. क्या ऐसे ही कोई किसी पर दबाव बना सकता है? हम क्या कोई लल्लू पंजू हैं? मुझ पर किसी का दबाव नहीं है. मैं शिवसेना में ही हूं. आप क्यों मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं. मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध हैं. किसी और  को कोई ऑफर हो तो मुझे पता नहीं है. मुझे ना कोई ऑफर है और ना कोई दबाव है.''

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कौन-कौन सांसद जुड़े?

इसके साथ ही यवतमाल-वाशिम से शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय देशमुख और हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ऑनलाइन या फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से संपर्क में रहे.

बैठक में कौन-कौन सांसद नहीं रहे मौजूद!

धाराशिव से शिवसेना (यूबीटी) सांसद ओमराजे निंबालकर बैठक में शामिल नहीं हुए. बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही सूचना दी थी कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है. इसके साथ ही परभणी से यूबीटी सांसद संजय जाधव, शिर्डी से भाऊसाहेब वाकचौरे भी शामिल नहीं हुए. 

बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल बढ़ी हुई है. उद्धव गुट के सांसदों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं. पार्टी के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट या बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा हो रही है. दलबदल की संभावनाओं के मद्देनजर उद्धव गुट ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई और दावा किया है कि सभी एकजुट हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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