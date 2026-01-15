'चुनाव आयुक्त को निलंबित किया जाए', BCM चुनाव की वोटिंग के बीच इस बात पर भड़के उद्धव ठाकरे 

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं में हो रहे चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़े आरोप लगाए हैं. प्रेस कांफ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि वोट करने के बाद मतदाताओं की उंगली से स्याही मिट गई है. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी बहुत कुछ करने की पूरी कोशिश की है, स्याही मिट रही है.

इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की फोटो लगी है. बीजेपी बोर्ड लगाकर वोटिंग कर रही है.

चुनाव आयोग पर भड़के उद्धव ठाकरे

चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त पगार किस बात का ले रहे हैं? किसके पैसे खा रहे हैं? उंगली पर लगाई निशानी मिटाई जा सकती है, यह अब साफ हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयुक्त के साथ नौकर जैसा बर्ताव कर रही है. पैसै बांटे जा रहे हैं. साम-दाम-दंड-भेद जैसी परिस्थिति हो गई है.

मंत्री गणेश नाईक ही नहीं कर पाए मतदान?

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि खुद फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाईक को मतदान करने नहीं मिला, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था. ऐसे में उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि चुनाव आयुक्त को निलंबित किया जाए.

'चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत'

उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी में मिलीभगत चल रही है. बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं. सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है. चुनाव आयोग नौकर है राजा नहीं.

बता दें, बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ मतदान किया. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे के वोट देने के बाद मतदान केंद्र के बाहर ही उद्धव ठाकरे ने नाराजगी व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था कि स्याही लगाने के बाद तुरंत मिट रही है, यह क्या हो रहा है? उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग को रोज रिपोर्ट देनी चाहिए. वो यह दादागिरी गुंडागर्दी के खिलाफ क्या कर रहे हैं?