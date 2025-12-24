महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव के लिए शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने 24 दिसंबर बुधवार को अलायंस का ऐलान किया. इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी.

BJP नेता नवनीत राणा ने कहा, 'मैं यह बताना चाहती हूं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक परिवार के तौर पर एक साथ आ रहे हैं, वह ऊपर से अच्छा लग सकता है, जैसे दो भाई मिल रहे हों, लेकिन यह स्वार्थ से प्रेरित है, प्यार या पारिवारिक स्नेह से नहीं. यह गठबंधन पूरी तरह से राजनीतिक फायदे और अपने प्रभाव को फिर से ज़िंदा करने के लिए है. उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसमें कभी मुख्यमंत्री बनाने की ताकत थी, अब नगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में सबसे पीछे है, जिसमें बहुत कम चेयरमैन चुने गए हैं.'

'सत्ता में बने रहने की एक हताश कोशिश...'

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे पर, BJP विधायक मिहिर कोटेचा ने कहा, 'यह सिर्फ़ सत्ता में बने रहने की एक हताश कोशिश है, और मुंबई के लोगों को यह समझ आ गया है. हाल के नगर पालिका और नगर परिषद के नतीजों से यह बिल्कुल साफ़ हो गया है, जिसमें महायुति ने 70 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें जीती हैं. यह एक हताश कोशिश है.' BJP विधायक मिहिर कोटेचा ने प्रतिक्रिया कहा, '2009 से, वे 16 साल बाद एक साथ क्यों आ रहे हैं? यह सिर्फ़ एक हताश कोशिश है. और कुछ नहीं.'

वहीं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान ठाकरे बंधुओं से जुड़े सवाल पर प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दोनों भाई जमानत बचाने के लिए साथ आए हैं. हार के डर से महाराष्ट्र में दो भाई एक साथ आये हैं.