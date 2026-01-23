उद्धव को छोड़ शिंदे के साथ जाएंगे राज ठाकरे? शिवसेना के मंत्री का बड़ा बयान , 'राजनीति में...'

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज ठाकरे शिंदे गुट की शिवसेना के साथ आ सकते हैं. सामंत ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स आज एकसाथ हैं लेकिन आगे साथ रहेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है. उन्होंने ये भी कहा राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए ना दोस्त होता है ना दुश्मन. भविष्य में राज ठाकरे हमारे साथ आ सकते हैं. क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं.

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार का हालिया दावोस दौरा बेहद सफल रहा है. इस दौरान महाराष्ट्र ने 51 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल निवेश राशि 16.81 लाख करोड़ रुपये है.'' सामंत के अनुसार अब तक महाराष्ट्र द्वारा कुल 37 लाख करोड़ रुपये के MoU साइन किए जा चुके हैं.

40 से 42 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना- सामंत

उन्होंने बताया कि इन MoU के जरिए राज्य के 40 से 42 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. वहीं, पिछले वर्ष दावोस में हुए निवेश समझौतों से अब तक 5.58 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है और करीब 70 प्रतिशत MoU पर काम शुरू हो चुका है.

तुरंत नतीजों की उम्मीद करना गलत- उदय सामंत

आलोचनाओं पर जवाब देते हुए उदय सामंत ने कहा, ''जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि पिछले साल के 15 लाख करोड़ रुपये के MoU कहां गए, उन्हें रत्नागिरी और संभाजीनगर जैसे इलाकों में जाकर जमीनी स्तर पर चल रही परियोजनाओं को देखना चाहिए. उद्योगों को पूरी तरह चालू होने में चार से पांच साल लगते हैं, इसलिए तुरंत नतीजों की उम्मीद करना गलत है.''

FDI के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर वन- उदय सामंत

उदय सामंत ने कहा कि केंद्र सरकार के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र विदेशी निवेश (FDI) के मामले में देश में नंबर वन बना हुआ है. औसतन 80 प्रतिशत MoU में एफडीआई शामिल है, जिनमें कुछ में 30 से 75 प्रतिशत जबकि कुछ परियोजनाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय कंपनियों द्वारा साइन किए गए MoU भी उनकी साख और विश्वसनीयता के कारण एफडीआई लेकर आए हैं, जिससे राज्य को सीधा फायदा हुआ है.

MoU का मकसद बेरोजगारी कम करना- उदय सामंत

उद्योग मंत्री ने बताया कि इस साल के MoU रक्षा, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हैं और इनका उद्देश्य बेरोजगारी कम करना तथा महाराष्ट्र के समग्र विकास को गति देना है. उन्होंने यह भी कहा कि दावोस में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे अन्य राज्य भी मौजूद थे, लेकिन महाराष्ट्र के बराबर निवेश कोई भी राज्य हासिल नहीं कर सका.

मुंबई–रायगढ़ ग्रोथ सेंटर की घोषणा का भी जिक्र

उदय सामंत ने तीसरे मुंबई–रायगढ़ ग्रोथ सेंटर की घोषणा का भी जिक्र किया, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है. उन्होंने बताया कि MoU के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सलाहकारों की 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर क्या बोले उदय सामंत?

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उन्होंने कहा, ''दो साल पहले शुरू किया गया MAITRI पोर्टल निवेशकों को 30 दिनों के भीतर विभागीय एनओसी दिलाने में सक्षम है. अगर किसी स्तर पर देरी होती है तो जांच की जाती है. उद्योग विभाग की लगातार आलोचना से निवेशकों की भावना प्रभावित होती है, हालांकि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.''