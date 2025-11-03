Solapur News: आजकल अपराधियों के हौंसले किस कदर बढ़ गए हैं, यह आए दिन सामने आने वाली घटनाओं से साफ हो जाता है. महाराष्ट्र के सोलापुर में ऐसी ही एक घटना हुई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. फिल्मी अंदाज में नकाबपोश लुटेरों ने सोने की दुकान को निशाना बनाया. दुकान के अंदर जो कुछ हुआ, वह CCTV कैमरे में कैद हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

नकाबपोश को देखकर दुकान में मचा हड़कंप

यह मामला सोलापुर शहर के बीजापुर रोड पर समर्थ ज्वैलर्स दुकान का है. जानकारी के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे दो युवक चेहरे पर नकाब लगाए और हाथ में पिस्तौल लिए दुकान में घुस गए. जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने दुकान मालिक और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की और सोना सौंपने की धमकी दी. घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ पल के लिए दुकान में हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा है कि लुटेरों का मकसद दुकान में रखे सोने को लूटना था. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वे कितना सोना या पैसे लेकर भागे. इस दौरान दुकानदार और कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई, घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

पुलिस ने तेजी से आरोपियों की तलाश की शुरु

बीजापुर नाका थाना पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई और इलाके में नाकाबंदी कर दी. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों की तलाश के लिए चार अलग-अलग टीमें बना दी हैं. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और लुटेरों की पहचान करने में जुटी हुई है.

इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए और सुरक्षा को और सख्त करना चाहिए. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.