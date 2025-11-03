Video: तेज रफ्तार कार पिलर से टकराई, दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, पुणे का वीडियो वायरल
Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें मेट्रो स्टेशन के पास पिलर से टकराने से तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दो लोगों की मौत हो गई.
Pune News: सड़कों पर तेज रफ्तार का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग स्पीड में गाड़ी चलाकर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी जोखिम में डाल देते हैं. इसी लापरवाही की एक और दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ने दो युवकों की जान ले ली. हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई.
बैलेंस बिगड़ते ही टकरा गई तेज रफ्तार कार
यह घटना रविवार सुबह करीब 5 बजे पुणे के बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास हुई. बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे. कार बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी और बैलेंस खोते ही मेट्रो स्टेशन के पिलर से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार घूमते हुए सीधा पिलर में जा भिड़ी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का इलाज जारी है.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर संगीता जाधव ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट है कि कार की स्पीड ज्यादा अधिक थी. इसी वजह से चालक ने बैलेंस खो दिया और दुर्घटना हो गई, हालांकि पुलिस पूरी जांच कर रही है कि हादसे की असली वजह क्या थी.
सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि काली रंग की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही होती है. अचानक कार घूमती है और तेज आवाज के साथ मेट्रो पिलर से टकरा जाती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आसपास मौजूद लोग भी दहल जाते हैं.
