भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) की महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीड़िता की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बयान पर तीखा हमला बोला है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर 'औरत ही औरत की दुश्मन होती है' का कोई चेहरा होता, तो वह यही महिला होतीं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि वह एक रिटायर्ड जज हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया को कैसे मोड़ना है यह अच्छी तरह आता है. ऐसे में उस महिला को बदनाम करना आसान है, जो अब खुद अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में नहीं है.

If “औरत ही औरत की दुश्मन होती है ” had a face. This lady is a retired judge, she knows how to navigate the legal process, easy for her to malign a woman who’s no longer around to defend herself. https://t.co/nXnVS8fdtb — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 18, 2026

सास ने बहू ट्विशा को लेकर किए कई खुलासे

जानकारी के अनुसार, ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उनकी सास गिरिबाला सिंह ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि ट्विशा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की प्रक्रिया शुरू करने के बाद उसे रोकने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार ने पूरी प्रक्रिया में ट्विशा का साथ दिया. गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के पति और मायके पक्ष को लेकर भी कई बातें कहीं, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है.

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गिरिबाला के बयान पर प्रियंका ने उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी बयान को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक ऐसी महिला, जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके चरित्र और फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना गलत है. उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है.

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