मुंबई: अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, संजय गांधी नेशनल पार्क में बवाल! जानें ताजा हाल

मुंबई में बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क में 27 जनवरी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कब्जा किए हुए परिवारों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. कोर्ट के आदेश पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई शुरू की थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया. इसी दौरान पुलिस और वन विभाग की टीमों पर पत्थर फेंके गए.

हालात बिगड़ने पर पुलिस ने स्थिति को संभाला और कई लोगों को हिरासत में लिया गया. फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है.

अतिक्रमण हटाने पर बनी झड़प की स्थिति

संजय गांधी नेशनल पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीमों को स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा. कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर पथराव किया, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया. सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और इलाके की घेराबंदी कर हालात पर काबू पाया.

इसी बीच संजय गांधी नेशनल पार्क प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि 27 जनवरी को पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए बंद रहेगा. डिप्टी डायरेक्टर (साउथ) की ओर से जारी नोटिस में लोगों से सहयोग करने की अपील की गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. प्रशासन के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है.

कोर्ट के आदेश और पुनर्वास की पूरी पृष्ठभूमि

प्रेस नोट के जरिए संजय गांधी नेशनल पार्क प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि 1997 में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए गए आदेशों का पालन है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नेशनल पार्क की फॉरेस्ट लैंड पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएं और केवल उन्हीं लोगों को पुनर्वास का लाभ मिले, जिनके नाम 1.1.1995 की मतदाता सूची में दर्ज हों. इसके तहत पहले चरण में चांदिवली, पवई इलाके में 11,000 से अधिक पात्र परिवारों को आवास आवंटित किए गए.

हालांकि 299 परिवारों को मकानों की अनुपलब्धता के कारण फेज-2 में पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया. आदेशों के पूर्ण पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया, ताकि संजय गांधी नेशनल पार्क की सुरक्षा और न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके.

आदिवासी दावे और प्रशासन की सख्ती

जांच के दौरान यह सामने आया कि लगभग 385 ऐसे परिवार, जिन्हें पहले ही चांदिवली में पुनर्वास का लाभ मिल चुका था, उन्होंने दोबारा संजय गांधी नेशनल पार्क की जमीन पर कब्जा कर लिया. प्रशासन ने इसे पुनर्वास योजना का खुला दुरुपयोग बताया है. हाई-पावर्ड कमेटी ने ऐसे परिवारों की तत्काल बेदखली के आदेश दिए, जिसके तहत 17.1.2026 को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से स्थान खाली करने को कहा गया था.

कुछ लोगों द्वारा खुद को आदिवासी बताकर कार्रवाई रोकने की कोशिश को भी प्रशासन ने खारिज किया है, यह कहते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों में स्पष्ट किया जा चुका है कि मूल आदिवासी आबादी का पुनर्वास पहले ही किया जा चुका है. प्रशासन का कहना है कि जब तक योजना का दुरुपयोग करने वालों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक वास्तविक पात्र परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा. इसी वजह से कानून का पालन, पर्यावरण संरक्षण और निष्पक्ष पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है.