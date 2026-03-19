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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकोटा में दर्दनाक हादसा! पुल से 30 फीट नीचे गिरी कार, लेह-लद्दाख से लौट रहे 3 दोस्तों की मौके पर मौत

कोटा में दर्दनाक हादसा! पुल से 30 फीट नीचे गिरी कार, लेह-लद्दाख से लौट रहे 3 दोस्तों की मौके पर मौत

Pimpri Chinchwad Accident: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड के तीन युवक की राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर कार के 30 फीट पुल से गिरने से हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 07:32 PM (IST)
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Pimpri Chinchwad Accident: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. पर्यटन का आनंद लेकर घर लौट रहे तीन युवा दोस्तों की राजस्थान के कोटा जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह हादसा बुधवार (18 मार्च) को दिल्ली-मुंबई राजमार्ग पर हुआ, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल से करीब 30 फीट नीचे गिर गई. इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों और इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

ये सभी युवा हाल ही में लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की लंबी यात्रा से लौट रहे थे. फरवरी के आखिरी सप्ताह में तीन कारों से निकले इस ग्रुप ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और घर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया.

मृतकों के नाम और हादसे की जानकारी

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान इस प्रकार हुई है—

  • कुणाल किरण चोरडिया (21, चिंचवडगांव)
  • मयूरेश पांडुरंग पाडाले (21, म्हालुंगे पाडाले, मुल्शी)
  • सिद्धांत रमेश आल्हाट (21, वाकड)

पुलिस के अनुसार, यह हादसा कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में कराडिया से बालापुरा इंटरचेंज के बीच हुआ. कैथून पुलिस स्टेशन के अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे गिर गई.

30 फीट नीचे गिरी गाड़ी

हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. गिरने की ऊंचाई करीब 30 फीट बताई जा रही है, जिससे तीनों युवकों को बचने का कोई मौका नहीं मिला.

इस यात्रा में एक और दोस्त भी उनके साथ था, लेकिन 17 मार्च को उसे अचानक तबीयत खराब होने के कारण विमान से घर लौटना पड़ा. 

प्रशासनिक मदद से लाए जाएंगे शव

इस घटना पर सांसद श्रीरंग बारणे ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ये युवा कारगिल में बर्फबारी के कारण फंस गए थे, तब उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की गई थी. 

विधायक शंकर जगताप ने केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ से संपर्क कर प्रशासन को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिलवाए हैं. इस घटना से चिंचवड, वाकड और म्हालुंगे क्षेत्रों में गहरा शोक व्याप्त है.

Published at : 19 Mar 2026 07:32 PM (IST)
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