जानें कौन हैं दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने वालीं डिप्टी मेयर शान ए हिंद, पिता रहे हैं MLA

Tipu Sultan Row: मालेगांव महानगरपालिका में डिप्टी मेयर शान ए हिंद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगने से विवाद छिड़ गया है. आइए जानें कि कौन हैं शान-ए-हिंद और क्या है राजनीति इतिहास?

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Feb 2026 12:48 PM (IST)
महाराष्ट्र में इन दिनों टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस विवाद की शुरुआत होती है मालेगांव महानगरपालिका में डिप्टी मेयर शान ए हिंद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद. जैसे ही यह मामला सामने आया तो स्थानीय राजनीति में इसे लेकर तेज बहस शुरू हो गई. राज्य सरकार ने इसका विरोध किया वहीं शिवसेना यूबीटी भी इसे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है.

लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वो कौन है जिसने टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई जिसके बाद इस पूरे बवाल को हवा मिल गई. उनका नाम है मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद. आइए जानें कौन हैं शान-ए-हिंद.

शान ए हिंद का राजनीतिक और पारिवारिक बैकग्राउंड

शान ए हिंद इस्लाम पार्टी से जुड़ी हुई हैं और मालेगांव की जानी-मानी राजनीतिक हस्ती हैं. उन्होंने BA LLB की डिग्री ली है और तीन बार कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं. वह मरहूम निहाल अहमद की बेटी हैं, जो जनता दल से पांच बार मालेगांव के MLA रहे. निहाल अहमद दशकों तक मालेगांव और नाशिक की राजनीति में प्रभावशाली रहे. 2002 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद वह मालेगांव के पहले मेयर बने. हिंद की मां सजेदा निहाल अहमद पहले म्युनिसिपल काउंसिल की हेड रह चुकी हैं, जिससे परिवार का दबदबा साफ दिखता है.

पारिवारिक त्रासदी और राजनीतिक मोड़

हिंद के पिता और भाई की कम समय में मौत के बाद वह सक्रिय राजनीति में सबसे आगे आईं. उनकी शादी उनके दिवंगत भाई के करीबी साथी मुस्तकीम डिग्निटी से हुई. पारिवारिक विरासत और स्थानीय समर्थन ने उन्हें मजबूत आधार दिया. 2023 में उन्होंने जनता दल सेक्युलर छोड़ दिया. एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में पार्टी के BJP के साथ गठबंधन का उन्होंने विरोध किया और सार्वजनिक रूप से भावुक भी हुईं. बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं और 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

नई राजनीतिक रणनीति और गठबंधन

मालेगांव की राजनीति लंबे समय से दो परिवारों, निहाल अहमद और दिवंगत कांग्रेस नेता शेख रशीद, के इर्द-गिर्द घूमती रही है. एक बड़े बदलाव में हिंद और उनके पति ने शेख परिवार से सालों पुरानी दुश्मनी खत्म की. उन्होंने पूर्व MLA शेख आसिफ की ISLAM पार्टी से हाथ मिलाया. यह गठबंधन मुफ्ती इस्माइल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए किया गया. मुफ्ती इस्माइल ने 2019 और 2024 में मालेगांव सेंट्रल सीट जीती थी. इस गठबंधन को कॉर्पोरेशन में 40 सीटें मिलीं और बाहरी समर्थन के साथ 7 फरवरी को हिंद के डिप्टी मेयर बनने का रास्ता साफ हुआ.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 17 Feb 2026 12:45 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Malegaon News Shan E Hind
