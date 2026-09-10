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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: जोगेश्वरी स्टेशन पर यात्री ने TC को मारा मुक्का, बाल-बाल बची आंख

मुंबई: जोगेश्वरी स्टेशन पर यात्री ने TC को मारा मुक्का, बाल-बाल बची आंख

मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ को एक यात्री ने मुक्का मार दिया. इससे कर्मचारी के चश्मे का कांच टूट गया और उन्हें आंख के नीचे गंभीर चोट आई.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 10 Sep 2026 12:34 PM (IST)
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मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ (TC) पर हमला करने का मामला सामने आया है. बिना टिकट पकड़े गए यात्री को जुर्माना भरने के लिए कहा गया, लेकिन कथित तौर पर उसने जुर्माना देने से इनकार कर दिया. इसके बाद जब RPF कार्यालय उसे लेकर जाने लगे तो उसने कर्मचारी को मुक्का मार दिया.

यात्री का मुक्का कर्मचारी के चश्मे पर लगा, जिससे चश्मे का कांच टूट गया और आंख के नीचे गंभीर चोट आई. घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी चोट पर 7 टांके लगाए. इस मामले में अंधेरी रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है.

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क्या है पूरा मामला?

FIR के मुताबिक, घटना बुधवार (9 सितंबर 2026) की शाम करीब 4:55 बजे जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3/4 के चर्चगेट की तरफ, सीढ़ियों के पास बने ब्रिज पर हुई. शिकायतकर्ता की पहचान आशीष रंजन गुप्ता (33 वर्ष) के रूप में हुई है. वो पश्चिम रेलवे में वर्ष 2024 में CCTC (Chief Commercial Ticket Clerk) के तौर पर भर्ती हुए थे और पिछले करीब दो वर्षों से जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग की ड्यूटी कर रहे हैं. FIR के अनुसार, 9 सितंबर को वरिष्ठ DYCTI इजाज अहमद के आदेश पर आशीष गुप्ता की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक जोगेश्वरी स्टेशन पर टिकट जांच के लिए लगाई गई थी.

बिना टिकट मिला यात्री

शाम करीब 4:55 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3/4 के चर्चगेट साइड सीढ़ियों के पास बने ब्रिज पर आशीष गुप्ता टिकट चेक कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति से रेलवे यात्रा का टिकट दिखाने को कहा. शिकायत के मुताबिक, उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास टिकट नहीं है. इसके बाद टिकट चेकिंग कर्मचारी ने उसे 500 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा. आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसके पास जुर्माना भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और उसके पास केवल 100 रुपये हैं.

RPF ऑफिस ले जाने के दौरान हमला

इसके बाद आशीष गुप्ता आरोपी को RPF कार्यालय ले जाने लगे. शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने RPF कार्यालय जाने से इनकार कर दिया. आशीष गुप्ता ने उसे RPF कार्यालय ले जाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उनके हाथ को झटका दिया और वहां से भागने की कोशिश की. आशीष गुप्ता ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने कथित तौर पर अपने हाथ से उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया.

चश्मा टूटा, आंख के नीचे लगी चोट

FIR में शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी का मुक्का उनके पहने हुए चश्मे के दाहिने हिस्से पर लगा. मुक्का लगने के कारण चश्मे का कांच टूट गया और उसका हिस्सा आशीष गुप्ता की दाहिनी भौंह के नीचे और आंख के नीचे जा लगा. इससे उन्हें चोट लगी और खून निकलने लगा. इसके बावजूद आशीष गुप्ता ने भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे रेलवे पुलिस और RPF कर्मचारियों की मदद से आरोपी को RPF कार्यालय लाया गया.

ट्रॉमा अस्पताल में 7 टांके

चोट लगने के बाद रेलवे पुलिस के कर्मचारी पोहवा नदाफ आशीष गुप्ता को इलाज के लिए ट्रॉमा अस्पताल लेकर गए. FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ. मोमिन ने उनकी दाहिनी आंख के नीचे लगी चोट का इलाज किया और 7 टांके लगाए.

इलाज के बाद आशीष गुप्ता वापस जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के RPF कार्यालय पहुंचे. इसके बाद रेलवे पुलिस और RPF कर्मचारियों ने घायल कर्मचारी और आरोपी दोनों को अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचाया.

आरोपी की पहचान अजय शिवकुमार धिवर के तौर पर

पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम अजय शिवकुमार धिवर (31 वर्ष) बताया. FIR में उसके मुंबई के सांताक्रुज ईस्ट इलाके के पते का उल्लेख किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1) के तहत मामला दर्ज किया है. FIR 9 सितंबर 2026 की रात 10:33 बजे दर्ज की गई.

शिकायतकर्ता का आरोप

शिकायत में आशीष रंजन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उन्हें अपना सरकारी कर्तव्य निभाने से रोकने के उद्देश्य से जानबूझकर मुक्का मारा और उन्हें चोट पहुंचाई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 10 Sep 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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