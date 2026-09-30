ठाणे: ऑफिस में घुसकर उद्धव गुट के नेता की गोली मारकर हत्या, हिरासत में 2 आरोपी

महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार (29 सितंबर) रात शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और डिविजन चीफ प्रदीप पूर्णेकर पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर फायरिंग की और धारदार हथियार से भी हमला किया. गंभीर रूप से घायल पूर्णेकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

पुलिस के मुताबिक, घटना रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच कपूरबावड़ी थाना क्षेत्र के मनोरमा नगर इलाके में हुई. उस समय प्रदीप पूर्णेकर अपने ऑफिस में मौजूद थे. इसी दौरान कुछ हमलावर वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया.

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आरोपियों ने करीब 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें दो गोलियां पूर्णेकर को लगीं. इसके बाद उन पर धारदार हथियार से भी हमला किए जाने की बात सामने आई है. हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्णेकर को घोड़बंदर रोड पर आर मॉल के पास स्थित इन्फिनिटी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

दो आरोपी हिरासत में, कई की तलाश

ठाणे के पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम ने बताया कि मामले में अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, 3 से 4 अन्य आरोपियों के फरार होने की जानकारी है. उनकी तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जुटी हुई हैं.

पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके जरिए हमलावरों के आने और वारदात के बाद भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है.

राजनीतिक और निजी रंजिश समेत कई एंगल

प्रदीप पूर्णेकर शिवसेना (UBT) में ठाणे के विभाग प्रमुख थे. पुलिस इस हमले के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत दुश्मनी समेत अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए ठाणे के प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी भी की गई है.

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घटना के बाद शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेताओं ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले की तेजी से जांच की मांग की है. पुलिस अब हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के साथ फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.