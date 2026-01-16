हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ठाणे में शिवसेना को बड़ा झटका, जिस वार्ड में रहते हैं एकनाथ शिंदे वहां उद्धव गुट की जीत

ठाणे में शिवसेना को बड़ा झटका, जिस वार्ड में रहते हैं एकनाथ शिंदे वहां उद्धव गुट की जीत

Thane Election Result 2026: ठाणे महानगरपालिका में कुल सीटों की संख्या 131 है. इसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

ठाणे महानगरपालिका की वार्ड नंबर 13-अ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यहीं रहते हैं और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है. इस वार्ड में शिवसेना के उम्मीदवार और पूर्व मेयर अशोक वैती को उद्धव ठाकरे गुट ने हराया. उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार शाहजी खुपसे ने 667 वोटों से जीत हासिल की है. ठाणे महानगरपालिका में कुल 131 वार्ड हैं. अभी तक के रुझानों के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन 44 सीटों पर आगे चल रही है. उद्धव+ तीन सीटों पर आगे चल रही है. अन्य के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं और एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी पांच सीटों पर आगे चल रही है.

ठाणे को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है. 2017 के चुनाव में यहां अविभाजित एनसीपी ने 35, बीजेपी ने 23 और कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत हासिल की थी. दो सीटों पर AIMIM और एक सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में कुल 54.77 फीसदी मतदान

बता दें कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव हुए थे. आज नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. इस चुनाव में 54.77 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने आज यह जानकारी दी. आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की नवगठित इचलकरंजी महानगरपालिका में सबसे ज्यादा 69.76 फीसदी, जबकि मीरा-भयंदर महानगरपालिका में सबसे कम 48.64 प्रतिशत मतदान हुआ. 

ठाणे महानगरपालिका में 55.59 फीसदी वोटिंग

आंकड़ों के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव में 52.94 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. आयोग ने बताया कि ठाणे महानगरपालिका चुनाव में 55.59 फीसदी, कल्याण-डोंबिवली में 50.32, नवी मुंबई में 57.15, उल्हासनगर में 52.10, भिवंडी निजामपुर में 53.43, वसई-विरार में 57.12, पनवेल में 55.67, नासिक में 56.67, मालेगांव में 64.08, धुले में 56.73, जलगांव में 53.60 फीसदी मतदान हुआ.  राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, अहिल्यानगर में 64.67 फीसदी, पुणे में 52.42, पिंपरी-चिंचवड़ में 57.71, सोलापुर में 53.02, कोल्हापुर में 66.53, सांगली-मिराज-कुपवाड में 61.03, छत्रपति संभाजीनगर में 59.82, नांदेड़-वाघाला में 61.37, लातूर में 60.08, परभणी में 65.99, अमरावती में 54.10, अकोला में 55.61, नागपुर में 51.38, चंद्रपुर में 56.89 और जालना में 61.16 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

Published at : 16 Jan 2026 04:07 PM (IST)
Eknath Shinde Maharashtra Municipal Election Thane Municipal Election
