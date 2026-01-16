Thane Municipal Corporation Election 2026 Live: ठाणे में किसकी सेना किस पर पड़ेगी भारी? आज होगा जाएगा फैसला
Thane Municipal Corporation Election 2026 Live: ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना का दबदबा रहा है. हालांकि इस बार शिवसेना दो हिस्सों में है और ये देखना होगा कि किसकी सेना किस पर भी पर भारी पड़ती है.
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के तहत 15 जनवरी 2026 को नगर निकाय के सभी वार्डों में हुए मतदान के बाद, ठाणे नगर निगम (TMC) चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी.
ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र के ठाणे शहर का शासी नागरिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है. पिछले निर्वाचित निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मार्च 2022 से निगम प्रशासनिक शासन के अधीन है.
2026 के नागरिक चुनाव के लिए, राज्य चुनाव आयोग ने 33 चुनावी वार्डों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें कुल 131 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा. इनमें से 32 वार्डों में से प्रत्येक से चार पार्षद चुने जाएंगे और 1 वार्ड से तीन पार्षद चुने जाएंगे, जिससे 131 निर्वाचित सदस्यों की संरचना बनी रहेगी.
आधिकारिक मतदाता आंकड़ों के अनुसार, नागरिक क्षेत्र में लगभग 1,841,488 निवासी हैं, जिनमें लगभग 16.49 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 8,63,878 पुरुष मतदाता, 7,85,830 महिला मतदाता और 159 अन्य मतदाता शामिल हैं, जो 2,013 मतदान केंद्रों में फैले हुए हैं.
वार्ड आरक्षण ड्रॉ में विभिन्न श्रेणियों में 131 सीटें आवंटित की गईं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए 35 सीटें शामिल हैं; विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में महिलाओं के लिए 66 सीटें आरक्षित हैं.
चुनाव की तैयारियों में चुनाव कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, मतदान बुनियादी ढांचे की तैनाती और आदर्श आचार संहिता को लागू करना शामिल था, जिसमें अधिकारियों ने मतदान से पहले प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त किया.
प्रशासनिक शासन के तहत महापौर और उप महापौर के पद वर्तमान में खाली हैं, नगर आयुक्त सौरभ राव (IAS) निगम के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं.
