ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मंगलवार (15 सितंबर) को तड़के पुलिस की तत्परता से चार लोगों के एक परिवार को आत्महत्या करने से बचा लिया गया. बयान के अनुसार मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक को रात 1:58 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति फाउंटेन ब्रिज पर अपनी पत्नी और दो छोटी बेटियों के साथ जान देने की कोशिश कर रहा है.

बयान के अनुसार, मुख्य आरक्षी संतोष धुला कोकरे और आरक्षी विकास श्रीरंग मोहिते 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे और उन्हें पुल से कूदने से रोक लिया. मीरा रोड ईस्ट का रहने वाला यह व्यक्ति डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है और उसने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कठोर कदम उठाने का फैसला किया था.

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पुलिस अधिकारियों ने दिया परामर्श

बयान में कहा गया है, 'पुलिस अधिकारियों ने पति-पत्नी को सुरक्षित काशीगांव थाने पहुंचाया, उन्हें परामर्श दी और घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए उनके भाई-बहन से बात की. इस तरह एमबीवीवी पुलिस के समय पर मामले में हस्तक्षेप करने से फाउंटेन ब्रिज पर एक चार लोगों के परिवार की जान बचा ली गई.

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह व्यक्ति डिलीवरी बॉय का काम करता है और मीरा रोड स्थित अपने परिवार के साथ रहता है. कुछ महीने पहले उसने सोना गिरवी रखकर अपनी बहन से लगभग 3.5 लाख रुपये उधार लिए थे. उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी बहन उससे सोना छुड़ाने, उसे बेचने और बचे हुए पैसे लौटाने के लिए कह रही थी.

आर्थिक तंगी की वजह से विवाद

पुलिस ने बताया कि आर्थिक तंगी और उसके कारण हुए पारिवारिक विवाद से व्यक्ति परेशान हो गया था. इस दौरान घटनास्थल से परिवार को सुरक्षित पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें परामर्श दिया गया. पुलिस ने उस व्यक्ति के भाई और बहन से भी बात की और उन्हें जल्द से जल्द पारिवारिक विवाद सुलझाने की सलाह दी. फिलहाल एमबीवीवी पुलिस की तत्परता और सुझबूझ से एक परिवार की जान बच गई.

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