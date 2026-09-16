गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया

ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया

महाराष्ट्र के ठाणे में आर्थिक तंगी से परेशान शख्स जान देने के लिए पत्नी और दो बेटियों संग पुल पर पहुंचा. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने समय रहते परिवार को बचा लिया.

Written By : गणेश ठाकुर |  Updated at : 16 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मंगलवार (15 सितंबर) को तड़के पुलिस की तत्परता से चार लोगों के एक परिवार को आत्महत्या करने से बचा लिया गया. बयान के अनुसार मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक को रात 1:58 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति फाउंटेन ब्रिज पर अपनी पत्नी और दो छोटी बेटियों के साथ जान देने की कोशिश कर रहा है.

बयान के अनुसार, मुख्य आरक्षी संतोष धुला कोकरे और आरक्षी विकास श्रीरंग मोहिते 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे और उन्हें पुल से कूदने से रोक लिया. मीरा रोड ईस्ट का रहने वाला यह व्यक्ति डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है और उसने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कठोर कदम उठाने का फैसला किया था.

PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?

पुलिस अधिकारियों ने दिया परामर्श

बयान में कहा गया है, 'पुलिस अधिकारियों ने पति-पत्नी को सुरक्षित काशीगांव थाने पहुंचाया, उन्हें परामर्श दी और घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए उनके भाई-बहन से बात की. इस तरह एमबीवीवी पुलिस के समय पर मामले में हस्तक्षेप करने से फाउंटेन ब्रिज पर एक चार लोगों के परिवार की जान बचा ली गई. 

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह व्यक्ति डिलीवरी बॉय का काम करता है और मीरा रोड स्थित अपने परिवार के साथ रहता है. कुछ महीने पहले उसने सोना गिरवी रखकर अपनी बहन से लगभग 3.5 लाख रुपये उधार लिए थे. उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी बहन उससे सोना छुड़ाने, उसे बेचने और बचे हुए पैसे लौटाने के लिए कह रही थी.

आर्थिक तंगी की वजह से विवाद

पुलिस ने बताया कि आर्थिक तंगी और उसके कारण हुए पारिवारिक विवाद से व्यक्ति परेशान हो गया था. इस दौरान घटनास्थल से परिवार को सुरक्षित पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें परामर्श दिया गया. पुलिस ने उस व्यक्ति के भाई और बहन से भी बात की और उन्हें जल्द से जल्द पारिवारिक विवाद सुलझाने की सलाह दी. फिलहाल एमबीवीवी पुलिस की तत्परता और सुझबूझ से एक परिवार की जान बच गई. 

मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत

Published at : 16 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
UPI Charges: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
यूपीआई चार्ज: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
महाराष्ट्र
PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?
PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?
महाराष्ट्र
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
महाराष्ट्र
'मराठा कभी भी गणपति...' मनोज जरांगे के मार्च पर BJP ने उठाए सवाल
'मराठा कभी भी गणपति...' मनोज जरांगे के मार्च पर BJP ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सोने की खदान ढही, 60 लोगों की मौत, कई लापता
सोने की खदान ढही, 60 लोगों की मौत, कई लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में हिट एंड रन: अनामिका से विवाद, शहनवाज ने चढ़ाई कार
लखनऊ में हिट एंड रन: अनामिका से विवाद, शहनवाज ने चढ़ाई कार
इंडिया
श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर विवाद, SC ने मध्यस्थता से समाधान का दिया सुझाव
श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर विवाद, SC ने मध्यस्थता से समाधान का दिया सुझाव
क्रिकेट
ICC की वनडे रैंकिंग में टॉप पर शुभमन गिल, जानें विराट-रोहित का नंबर
ICC की वनडे रैंकिंग में टॉप पर शुभमन गिल, जानें विराट-रोहित का नंबर
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
विश्व
हूती कौन हैं और क्यों बढ़ा सऊदी अरब से टकराव? समझें पूरा खेल
हूती कौन हैं और क्यों बढ़ा सऊदी अरब से टकराव? समझें पूरा खेल
राजस्थान
राजस्थान के 4 निकायों के 10 बूथ पर री-पोल जारी, अब तक 24% पड़े वोट
राजस्थान के 4 निकायों के 10 बूथ पर री-पोल जारी, अब तक 24% पड़े वोट
ऑटो
राइडर सिया का कैमरे वाला हेलमेट खरीदने में कितना आएगा खर्च? क्यों है जरूरी
राइडर सिया का कैमरे वाला हेलमेट खरीदने में कितना आएगा खर्च?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget