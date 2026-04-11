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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: ठाणे में फर्जी CBI अफसर का खेल, नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी, बना रखी थी रेड टीम

Maharashtra: ठाणे में फर्जी CBI अफसर का खेल, नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी, बना रखी थी रेड टीम

Maharashtra News: ठाणे में फर्जी CBI अफसर बनकर युवक ने नौकरी का झांसा देकर 50 से ज्यादा युवाओं से लाखों ठगे. नकली रेड कर होटलों से भी उगाही की, फर्जी मीटिंग और ट्रेनिंग का ड्रामा करता था.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Apr 2026 06:06 PM (IST)
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मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने खुद को CBI अफसर बताकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये ठग लिए. आरोपी की पहचान राजू पाटेकर के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि उसने पिछले करीब दो साल में करीब 50 युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. हर युवक से उसने 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक वसूले. सरकारी नौकरी के सपने में फंसे युवाओं ने अपनी जमा पूंजी तक उसे दे दी.

फर्जी ‘रेड टीम’ बनाकर करता था वसूली

आरोपी सिर्फ पैसे लेकर गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने युवाओं की एक पूरी टीम बना ली. वह इन युवाओं को अपनी ‘CBI रेड टीम’ बताकर होटल और छोटे कारोबारियों पर नकली छापे मारता था. खाकी वर्दी, कमर में एयरगन और हाथ में फर्जी आईडी लेकर वह पूरी तैयारी के साथ पहुंचता था.

उसके साथ 10-15 युवक होते थे, जो खुद को अधिकारी समझकर उसकी हर बात मानते थे. रेड के नाम पर होटल स्टाफ से पूछताछ होती, माहौल बनाया जाता और फिर मामला रफा-दफा करने के नाम पर लाखों रुपये वसूल लिए जाते थे.

फर्जी मीटिंग और ट्रेनिंग का ड्रामा

विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने पूरा सेटअप तैयार किया था. वह युवाओं को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर फर्जी मीटिंग करवाता था, जिससे उन्हें लगता था कि प्रक्रिया सच में चल रही है.

इतना ही नहीं, कुछ युवाओं को वह ‘ट्रेनिंग’ के नाम पर अपने साथ रखता था. एक पीड़िता ने बताया कि उससे घर का काम तक करवाया गया और कहा गया कि यह ट्रेनिंग का हिस्सा है. इस तरह आरोपी ने लोगों की मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाया.

मामले में कुछ चौंकाने वाले आरोप भी सामने आए हैं. कुछ महिलाओं ने बताया कि आरोपी उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था. ‘हनी ट्रैप ऑपरेशन’ के नाम पर वह गलत मांगें करता था. इससे साफ है कि यह मामला सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शोषण के आरोप भी शामिल हैं.

पीड़ितों ने खुद पकड़ा आरोपी

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ पीड़ितों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं से संपर्क किया. आरोपी को एक ऑफिस में बुलाया गया, जहां पीड़ितों ने उसका सामना किया. गुस्से में आए लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया. तलाशी के दौरान उसके पास से कई फर्जी सरकारी आईडी, नकली CBI कार्ड, स्टांप और एक एयरगन बरामद हुई.

सबसे हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया. वजह यह बताई गई कि उसके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. हालांकि, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सोनू पवार का कहना है कि करीब 50 पीड़ित उनके पास पहुंचे हैं, लेकिन अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ठगी में और कौन-कौन शामिल हो सकता है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया. इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े के बावजूद शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
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